TRANSIZIONE ECOLOGICA SENZA RITORNO

La transizione ecologica non è una scelta, ma un punto fermo e imprescindibile per l’Amministrazione guidata dal Sindaco Luca Mauro, che segna un nuovo passo verso la sostenibilità mettendo nel mirino la Bandiera Spighe Verdi della Foundation for Environmental Education (FEE). Il riconoscimento, assegnato ai comuni che valorizzano il proprio patrimonio rurale attraverso buone pratiche ambientali e agricole, rappresenterebbe un traguardo di prestigio per un territorio che da anni investe su tutela ambientale ed eco-sostenibilità.

LA GIUNTA COMUNALE ADERISCE ALLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI

È quanto sottolineano gli assessori all’Ambiente ed Energie Rinnovabili Edoardo Rosati e alla Cultura, Turismo e Spettacolo Maria Carmela Malena che in linea con questa nuova visione ecologista confermano anche l’approvazione in Giunta dell’adesione all’Associazione Rete dei Comuni Sostenibili. Una scelta strategica – precisano – che garantirà al Comune nuovi strumenti di monitoraggio e progettazione in linea il più ampio processo del Green Deal e con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

MALENA: IMPEGNO MILITANTE A TUTELA DELL’AMBIENTE

L’essere un Comune insignito di riconoscimenti che premiano e tutela l’impegno militante per la tutela dell’Ambiente – dice l’assessore Malena – è la testimonianza dell’attenzione costante assunta dall’Amministrazione e dai cittadini, sempre partecipi nelle attività di volontariato per migliorare i nostri ambienti comunali. Con 11 Bandiere Verdi, 15 Bandiere Blu e ora anche il riconoscimento AMI – aggiunge – la nostra comunità conferma di essere in linea con i più alti standard nazionali e punta a migliorarsi ancora, facendo dei riconoscimenti un attrattore turistico per una stagione che sarà ricca di eventi e capace di stimolare l’attenzione di diversi target.

ROSATI: LA RETE PER LA SOSTENIBILITÀ, UN’OPPORTUNITÀ CONCRETA

Nonostante il nostro recente insediamento – aggiunge l’assessore Rosati – abbiamo voluto aderire subito alla Rete dei Comuni Sostenibili. Si tratta di un’Associazione che offre attività di monitoraggio sui risultati ambientali dei Comuni aderenti e promuove iniziative concrete per migliorare la sostenibilità territoriale.

SPIGHE VERDI PER VALORIZZARE L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE

A questo – va avanti -si aggiunge l’impegno per Spighe Verdi, programma FEE dedicato allo sviluppo rurale sostenibile che valorizza il ruolo dell’agricoltura nella tutela del paesaggio, della biodiversità e nella produzione di alimenti di qualità. La candidatura è volontaria e gratuita: noi – dice – puntiamo a rafforzare la collaborazione tra amministrazione, agricoltori e comunità locale.

PAES: IL PIANO PER TAGLIARE LE EMISSIONI

Altro obiettivo strategico dell’Esecutivo Mauro sarà la predisposizione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che selezionerà e pianificherà strategie per ridurre le emissioni di CO2, migliorare l’efficienza energetica, incrementare l’uso delle rinnovabili, potenziare la mobilità collettiva e diffondere una cultura del risparmio energetico tra cittadini e imprese.

UN’ADESIONE ALLA RETE CHE GUARDA AL FUTURO

L’adesione alla Rete dei Comuni Sostenibili, approvata all’unanimità dalla Giunta, prevede un investimento annuale di 800 euro. Il Comune potrà così avvalersi di servizi di misurazione, formazione e supporto alla progettazione per implementare le proprie politiche ambientali in rete con altri enti locali italiani ed europei. L’Assessore Edoardo Rosati è stato individuato come referente politico mentre l’Ing. Giuseppe Cerminara sarà il referente tecnico dell’iniziativa.