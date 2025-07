BARBIERI ANTICIPA IL VINITALY E PORTA LA SCHICCHIULATA

Il Vinitaly a Sybaris parte ufficialmente oggi, venerdì 18, ma con la Famiglia Barbieri l’Italia ed il mondo intero hanno già potuto assaporare in anteprima il senso autentico della declinazione calabrese dell’evento internazionale dedicato al mondo del vino. Su Camper, il programma di Rai 1 condotto da Peppone Calabrese, nei giorni scorsi, in collegamento dal Parco Archeologico di Sibari Laura Barbieri ha portato in tv la ricetta della Schicchiulata.

SIBARI CASA CARADONNA FORMATO CAMPER

Nel corso della puntata, la ristoratrice calabrese ha raccontato la ritualità del piatto che è a tutti gli effetti il cous cous calabrese e che trova origini nella cultura culinaria della Dromsa arbëreshë. La preparazione parte dalla goccia d’acqua che, aromatizzata con origano di campo, cade sulla farina generando piccoli chicchi di pasta: un rito antico che custodisce la memoria della pasta dei poveri, oggi nobilitata dall’esperienza Barbieri.

DA VENERDÌ 18 A DOMENICA 20 AL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI

Dopo la vetrina Rai, la squadra Barbieri è pronta ora a coordinare l’area food del prestigioso Vinitaly a Sybaris, ospitato all’interno del Parco Archeologico da oggi venerdì 18 a domenica 20 luglio. L’evento, promosso dalla Regione Calabria attraverso l’azione dell’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo e dell’ARSAC guidato da Fulvia Caligiuri, sarà un inno al legame tra gusto e territorio.

LA RICETTA DELLA MEMORIA TRA ORIGANO E SALSICCIA

Nella puntata di Camper, Laura Barbieri ha preparato la Schicchiulata condita con un sugo ricco di identità calabrese: olio extra vergine d’oliva di qualità, aglio, cipolla rossa di Tropea, salsiccia al finocchietto selvatico, pomodoro fresco passato con basilico, prezzemolo e, solo alla fine, il peperoncino che completa la sinfonia di profumi e sapori.

OSPITALITÀ CALABRESE DA RACCONTARE

Questa pasta racchiude la nostra storia e il nostro orgoglio – ha ricordato Laura Barbieri alle telecamere della prima rete nazionale – ed è la dimostrazione di quanto la nostra cucina sia in realtà un’esperienza che nutre cuore e mente. Con tutta la nostra squadra vogliamo continuare a raccontare la Calabria al Vinitaly, dove la tradizione incontra il futuro.

ITINERANTE NEI TERRITORI SEGUENDO LA BUSSOLA DELL’IDENTITÀ

Dal Vinitaly a Sybaris ai prossimi eventi che vedranno protagonista la squadra Barbieri ed il suo fast slow food, come il Festival delle Alici di Fuscaldo, la Gran Festa del Pane di Altomonte, la Festa della Podolica a Terravecchia e l’atteso Festival del Peperoncino di Diamante, l’obiettivo resta uno: trasformare ogni piatto in un racconto identitario, ogni appuntamento in un’esperienza di bellezza e gusto.