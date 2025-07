Successo per la tre giorni di canoa a Mormanno

Straordinario trionfo per la tre giorni dedicata alla canoa giovanile nazionale, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Mormanno – guidata dal sindaco Paolo Pappaterra – in sinergia con la Federazione Italiana Canoa-Kayak (Fick), rappresentata dal consigliere nazionale Cosimo Mascianà, orgogliosamente calabrese. L’evento ha trasformato il suggestivo Lago di Mormanno in un palcoscenico di sport e comunità, confermando la vocazione del territorio per le grandi manifestazioni.

Numeri e protagonisti

Dal 18 al 20 luglio, oltre 700 atleti provenienti da tutta Italia hanno solcato le acque del lago, accompagnati da tecnici, familiari e appassionati, per un movimento totale di circa 1.000 presenze. Trecento equipaggi si sono sfidati in un contesto naturale d’eccezione, sotto lo sguardo del massiccio del Pollino: venerdì 18 luglio, con la Gara interregionale di velocità sulle distanze di 200 e 500 metri. Sabato 19 luglio, con il prestigioso Trofeo nazionale “Città di Mormanno” sulla distanza dei 2.000 metri. E domenica 20 luglio, con la Gara nazionale di velocità (200 metri) che ha chiuso ufficialmente l’evento.

Le parole del sindaco Pappaterra

«Abbiamo creduto, insieme con l’Amministrazione comunale, in questo evento come trampolino per far conoscere Mormanno e il Pollino – ha dichiarato Paolo Pappaterra – e i risultati ci danno ragione. Investire in manifestazioni di qualità, creare alleanze con il mondo dello sport e valorizzare la nostra bellezza è la strada maestra per lo sviluppo delle aree interne. Un modello replicabile per tutta la Calabria. Questa esperienza – ha aggiunto il primo cittadino – dimostra che il cambiamento è possibile. Con visione e concretezza. Partiamo dalle comunità per costruire una regione moderna, accogliente e competitiva, in grado di competere alla pari con realtà più strutturate».

Impatto turistico ed economico

La manifestazione sportiva ha generato una significativa ricaduta sul territorio, con strutture ricettive, ristoranti e attività commerciali di Mormanno e dei comuni limitrofi (Calabria e Basilicata) che hanno registrato un boom di presenze. Un modello virtuoso che dimostra come lo sport possa fungere da volano per le economie interne, promuovendo il patrimonio paesaggistico e culturale dell’area del Pollino.

Riconoscimenti nazionali

Durante le gare, a suggello del successo, il sindaco Pappaterra ha ricevuto la telefonata di Luciano Bonfiglio, presidente del Coni ed ex presidente della Fick, che si è congratulato per l’ottima riuscita dell’iniziativa. Bonfiglio ha accolto con entusiasmo l’invito a visitare Mormanno in veste istituzionale, auspicando future collaborazioni. Un riconoscimento importante che sottolinea il valore del lavoro sinergico tra istituzioni e federazioni sportive.

Un laboratorio di futuro

La tre giorni non è stata solo una festa dello sport, ma un vero laboratorio di sviluppo sostenibile. Il Lago di Mormanno si è confermato simbolo di bellezza, passione e rinascita per un territorio che guarda al domani con rinnovato ottimismo.