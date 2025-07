Presentato il Torneo Interregionale di Boxe Città di Nocera

Nei locali dell’agriturismo Calabrialcubo di Nocera Terinese si è svolta la conferenza stampa di presentazione del tanto atteso torneo interregionale di pugilato Calabria vs Sicilia, Città di Nocera Terinese, che si terrà sabato 2 agosto in piazza San Giovanni.

L’evento, organizzato dal team del Pugilato Lametino con il patrocinio del Comune di Nocera Terinese, promette di essere un grande appuntamento di sport e di passione pugilistica tra le due regioni.

Durante la conferenza, il maestro Angelino Mascaro, organizzatore dell’evento, ha espresso entusiasmo e soddisfazione per la realizzazione di questa manifestazione: «Siamo molto felici di poter ospitare questa competizione che mette in luce il talento dei giovani pugili delle nostre regioni. È un momento importante per il pugilato calabrese e siciliano, e speriamo di offrire uno spettacolo all’altezza delle aspettative».

Il sindaco di Nocera Terinese, Saverio Russo, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per rafforzare il senso di comunità e promuovere lo sport come strumento di crescita e aggregazione: «Siamo orgogliosi di ospitare un evento così prestigioso che valorizza le giovani promesse del pugilato. Ringrazio gli organizzatori e tutti gli atleti che si sfideranno sul ring. È un’opportunità per rafforzare i legami tra le nostre regioni e per promuovere un’immagine positiva del nostro territorio».

L’evento prevede una serie di match tra giovani promesse e atleti più esperti, suddivisi in varie categorie di età e livello.

Il maestro Angelino Mascaro ha concluso: «L’obiettivo principale è far crescere il pugilato nella nostra regione, facendo emergere nuovi talenti e creando un ambiente di sana competizione. Invito tutti a venire a tifare i nostri giovani atleti e a vivere questa giornata all’insegna dello sport e della passione».

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 2 agosto in piazza San Giovanni a Nocera Terinese.

Un evento da non perdere per gli appassionati di pugilato e per tutta la comunità locale, che avrà l’opportunità di assistere a incontri di alto livello e di sostenere i propri talenti in un’atmosfera di festa e di spor