Gelato e Vedi il Museo

MUG (Museo Ugo Guidi) di Forte dei Marmi e MUG 2 (Museo Ugo Guidi 2) di Massa – in collaborazione con Gelateria Eugenio di Massa presentano una nuova iniziativa culturale a carattere degustativo, una prelibatezza creata appositamente dai maestri gelatieri della storica gelateria Eugenio di Massa in onore a Ugo Guidi, Maestro Scultore al quale i musei d’arte MUG di Forte dei Marmi e MUG 2 di Massa sono dedicati.

In occasione dell’apprezzato tributo la Direzione MUG e MUG 2 (Vittorio Guidi e Clara Mallegni) presenterà Il prezioso gelato – al gusto di caramello – che verrà offerto ad un prezzo promozionale martedì 12 agosto 2025 dalle ore 21.00 presso il museo MUG 2, via Alberica 26, a Massa.

Invito aperto a tutti.

Ugo Guidi, (Montiscendi di Pietrasanta 14 settembre 1912- Forte dei Marmi 10 luglio 1977) fu scultore da sempre stimato per la poliedricità della sua maestria pittorica e scultorea nella lavorazione della pietra, del tufo versiliese, del marmo, del bronzo, della terracotta, del legno, del cemento e della ceramica.

Il secondo piano di museo MUG 2 ospita una galleria museale con opere di Ugo Guidi che operò in Italia tra la prima e la seconda metà del Novecento.

Il MUG 2 (Museo Ugo Guidi 2) – Museo Solidale di Massa – nasce dalla collaborazione con l’Associazione Onlus “Un Cuore un Mondo” per il sostegno e supporto alle famiglie dei bambini cardiopatici.

Presidente Onlus “Un Cuore, un Mondo”: Mario Locatelli