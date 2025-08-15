CORIGLIANO-ROSSANO – UN’ESTATE DI GIOCO, REGOLE E CURIOSITÀ

Divertirsi non significa abbandonare le regole. È questa la lezione che il Polo per l’Infanzia Magnolia ha voluto trasmettere nel corso dell’edizione 2025 del centro estivo, svoltosi da martedì 1 a giovedì 31 luglio, che ha visto la partecipazione di circa 50 bambini e bambine. Un mese intero di attività fuori dagli schemi della didattica annuale ma sempre nel rispetto delle regole dello stare insieme, con un messaggio chiaro: ci si può divertire, imparare e crescere allo stesso tempo.

L’iniziativa, finanziata nell’ambito del Bando pubblico relativo alla promozione dei Centri estivi promosso dal Settore I Politiche di promozione sociale, ha permesso alle famiglie che hanno aderito alla manifestazione di interesse, di partecipare e – per i vincitori – di usufruire gratuitamente del centro estivo grazie ai fondi stanziati dall’Ente.

CRESCERE IMPARANDO IL RISPETTO

La nostra filosofia – spiega la direttrice della Cooperativa Magnolia, la pedagogista Teresa Pia Renzo – è quella di offrire momenti di gioia e svago senza dimenticare il valore educativo. Il divertimento deve andare di pari passo con il rispetto degli altri, e crediamo fortemente nell’importanza di insegnare ai bambini a porsi domande e a cercare da soli le risposte. È così che si costruisce una crescita sana.

FLESSIBILITÀ, CREATIVITÀ E SICUREZZA: IL MIX PER UN’ESTATE INDIMENTICABILE

Non solo orari di ingresso flessibili, ma anche la possibilità di ospitare animatori per festeggiare i compleanni dei bambini, rendendo ogni giornata unica. Cuore pulsante del centro estivo sono stati i giochi d’acqua: scivoli gonfiabili, tre piscine suddivise per fasce d’età per garantire sicurezza e libertà di movimento, e perfino il mare portato in struttura. Un’area con sabbia adatta ai più piccoli, secchielli, palette, rastrelli e ombrelloni che hanno ricreato un vero e proprio salotto estivo.

Le attività laboratoriali, poi, hanno fatto il resto, unendo fantasia e scoperta: dalle bolle di sapone giganti ai fondali marini costruiti in vasche d’acqua colorata, con il bicchiere usato come lente per osservare i pesci. E ancora, giochi rivisitati in chiave estiva come Palla avvelenata con palloncini d’acqua, fino a momenti di pura meraviglia in cui la curiosità dei bambini è stata stimolata e guidata verso nuove scoperte.

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ALLE FAMIGLIE

Un plauso, dunque, – prosegue la Direttrice – all’Amministrazione Comunale che, anche quest’anno, hanno dimostrato attenzione concreta nel supporto alle famiglie durante il periodo estivo, confermando sensibilità e impegno verso il benessere della comunità. Un ringraziamento speciale – conclude Teresa Pia Renzo – ai genitori che hanno creduto e partecipato all’iniziativa, trasformando il centro estivo in un’esperienza di comunità, divertimento e crescita condivisa.