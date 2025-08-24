CALABRIA, STRAFACE: ORGOGLIO E SOSTEGNO AI TALENTI DEL PERFORMER CUP

Abbiamo appreso con gioia e grande soddisfazione la notizia con la quale la FIPASS ha comunicato la partecipazione dell’intera squadra della Regione Calabria al programma televisivo Performer Cup TV e siamo orgogliosi che il Capitano della Nazionale Italiana, Giuseppe Pallone, sia un figlio della nostra città e allievo della Scuola della eccellente Arti Maros, guidata da Mariarosaria Alessandra Bianco.

È quanto dichiara Pasqualina Straface, presidente della Terza Commissione regionale sulla Sanità e sulle Attività formative, culturali e sociali nonché Consigliere comunale della Città, che non ha fatto mancare il suo supporto e il suo in bocca al lupo alla squadra della nostra regione, impegnata nella sfida televisiva.

RISULTATI COSTRUITI IN QUATTRO ANNI

Il Governo regionale – ricorda ancora – segue con attenzione e sostegno gli artisti atleti del Performer Cup che ha conquistato i risultati in quattro anni, riconoscendone l’impegno e la dedizione. Alcuni di questi giovani calabresi sono stati visti crescere passo dopo passo, conquistando i podi nella disciplina della recitazione prima, e successivamente in tutte le altre categorie. Con determinazione e costanza hanno raggiunto i gradini più alti del campionato nazionale di arti sceniche e performative, fino a guadagnarsi l’accesso al programma televisivo della RAI.

UN RACCONTO DI BELLEZZA E DI TALENTO

Siamo felici di sostenere questi artisti – afferma la Presidente della Terza commissione – che ci rendono orgogliosi di una Calabria che conta e raccontano una storia di bellezza costruita con sacrificio e fatica. Una regione che in questi anni ha parlato con il linguaggio dell’arte dello spettacolo, del cinema e del teatro, come strumento per diffondere cultura.

LA FORZA DEL METODO PASS E DEL CAMPIONATO

Il Performer Cup Italy, ideato sul Metodo PASS e organizzato dalla FIPASS con il riconoscimento del C.S.A.In e del CONI, è il primo campionato in Italia a trattare le arti sceniche come discipline sportive. Le giurie composte da maestri e professionisti – tra cui Raffaele Paganini, Federico Moccia, Maura Paparo, Giulia Luzi, Peppe Vessicchio, Stefano Orfei, Grazia Di Michele e Fioretta Mari – garantiscono qualità e rigore, premiando i migliori performer con titoli, borse di studio e opportunità di lavoro.

CALABRIA IN VETRINA NAZIONALE

Patrocinata dalla Presidenza del Consiglio regionale, la presenza della squadra Calabria al programma Performer Cup TV è dunque non solo un traguardo sportivo-artistico, ma anche un messaggio identitario. I nostri giovani talenti – conclude Pasqualina Straface – cresciuti con sacrificio e passione, portano la loro arte in una vetrina nazionale, offrendo all’Italia intera il volto migliore della Calabria.

La squadra REGIONE CALABRIA è formata dai ballerini di Create Pro all’interno di Create Danza e da alcune allieve di Margherita CS Danza di Corigliano Rossano. Entra a far parte della squadra, capitanata dall’attore Giuseppe Pallone, il musicista Giuseppe Schettino, mentre si conferma il piccolo Carlo Fortino come cantante e mascotte del gruppo. Tra gli artisti, nella Small Company e Large Company, ci sono gli attori della Maros, Gabriel Berlingieri Seres, Mariacarla Calabretta, Silvia Falvo, Graziella Turco, Isabel Rizzuti e Andrea Milito.

