AMARELLI PORTA LA CALABRIA SUL RED CARPET DELLA 82A EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA

La migliore immagine ed identità della Calabria come destinazione esperienziale continua ad essere protagonista in eventi e contesti internazionali, ambiti, prestigiosi ed autorevoli, grazie alla storia, alla qualità, alla fama ed alla forza comunicativa della liquirizia per secoli considerata la più pregiata al mondo e per questo riconosciuta come uno dei Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria.

PROMOZIONE TERRITORIO FUORI CONFINI REGIONALI, CONTINUA IMPEGNO

È il caso della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dove, la plurisecolare esperienza imprenditoriale e familiare Amarelli sta condividendo in questi giorni un importante progetto con la casa di produzione romana OUR FILMS: una limited edition ispirata all’evento e destinata ad attori, registi e protagonisti sul red carpet più prestigioso che ci sia.

COLLABORAZIONE CON OUR FILMS, A VENEZIA PER PRESENTARE SERIE SU TORTORA

Continua l’impegno dell’azienda che dal 1731 produce, secondo la ricetta autentica, la liquirizia pura più conosciuta al mondo, considerata dall’Enciclopedia Britannica la più buona e che contribuisce ad esportare fuori dai confini regionali l’immagine del territorio.

CASA PRODUZIONE HA SCELTO TAYLOR MADE AMARELLI PER CADEAU

L’occasione – fa sapere Margherita Amarelli, strategia marketing e direzione commerciale dell’Azienda – è stata offerta da questa nuova e prestigiosa collaborazione con la casa di produzione italiana fondata nel 2024 da Mario Gianani e Lorenzo Mieli, che fa parte del gruppo indipendente europeo Mediawan, la OUR FILMS, società che si dedica alla realizzazione di film, serie TV e documentari, a Venezia è sotto i riflettori per l’anteprima mondiale Fuori Concorso della serie PORTOBELLO del regista Marco Bellocchio sul caso di Enzo Tortora, in arrivo nel 2026 su HBO Max. La OUR FILMS, in particolare, ha scelto di inserire l’iconica scatolina di liquirizia Amarelli, che da oltre 20 anni detiene l’unico museo aziendale della liquirizia al mondo, in una shopper bag da consegnare come speciale omaggio a giornalisti, esperti del settore, critici, attori e registi, insieme a una t-shirt ed un ventaglio dai toni ironici.