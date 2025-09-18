NOTTE DEGLI OSCAR Una notte da ricordare tra personaggi eccellenti

Ha trionfato come evento il Rosso Valentino, una serata che ogni martedì ha fatto divertire tanto pubblico, premiato il titolare della Playa del Medio Roberto Cusinatti, il dj Pablo e il vocalist Pency. Premiate la bellezza di vincitrici di concorsi di bellezza nazionali come Mina Calabretto riminese, la modenese Marilù Amoretto, la ferrarese Daniela Piva e la modella internazionale Mirela Ghita. Un riconoscimento all’editore del calendario maschile più venduto in Italia negli ultimi 25 anni Lorenzo Zanirato. Premio anche all’attore teatrale Mirko Cusinatti in partenza di un tour nazionale de “Il gatto con gli stivali”. Categoria dj, a Lorenz dj storico del Nuovo Mondo di Argenta, che ha proposto in questa estate una serata esclusivamente in vinile, che ha raccolto tanti estimatori presso Enjoi di Lido di Spina, a Jankie dj da oltre 40 anni sui locali dei lidi e famoso speaker radiofonico di Radio Sound. Poi premio alla carriera a Paolino dj, ferrarese trapiantato a Rimini che ha lavorato negli anni 90 al famoso Pascià di Riccione, Paradiso di Rimini con grande successo. Presente anche Ser J, un dj internazionale che opera in tutto il mondo in eventi unici, alle sfilate di Donatella Versace, al Biblionaire di Flavio Briatore e a eventi con Rod Stewart, Paris Hilton, premiato per la sua folgorante carriera partita dal territorio ferrarese, con la Rocca, Il Barracuda e Topkapi, locali storici negli anni 90. Riconoscimento per il lavoro svolto alla giornalista Barbara Braghin, direttrice de L’Empatico Giornale, ideatrice di “Mi Stimo con Stile” e famosa per i suoi blog e riviste online, sempre presente ai grandi eventi come Festival del Cinema di Venezia o sulle passerelle di Milano Fashion Week. Premiato anche il famoso pirotecnico Vincenzo Martarello, che ha partecipato a spettacoli pirotecnici in tutto il mondo; ideatore degli spettacoli piromusicali e della dispersione delle ceneri con i fuochi d’artificio. Un grazie anche alla pagina Eventi Lidi Comacchiesi che informa quotidianamente degli appuntamenti sul territorio gestita da Sabrina Dughetti. Grande riconoscimento a Franco Vitali per aver realizzato Rock in the Beach, appuntamenti musicali e tributi a grandi artisti, concerti realizzati presso Holiday Village Florenz di Lido degli Scacchi e Just Prestige di Lido delle Nazioni nei quali ha raccolto oltre 16 mila euro, donati in beneficenza. Miglior ristorante dei 7 lidi è andato al Setaccio al titolare Roberto Tassinari per la cucina creativa proposta, che in questi giorni ha come tema l’anguilla comacchiese. Al Bagno Pomposa premio per evento Calici sulla Sabbia, che abbinata buon cibo del territorio a vini selezionati da tutta Italia, molto apprezzato dai turisti. Miglior stabilimento balneare al Sol Levante del Lido degli Estensi, che abbina buon cibo e buon bere oltre alle tante attività svolte in spiaggia, accogliendo i turisti di ogni genere. Valorizzazione anche del Carnevale di Pitoch che da tanti anni rende felici tante persone che in questa stagione si è svolto al Lido delle Nazioni con il presidente Michele Bulgarelli, mentre evento Top estate andato al locale Marrakech di Lido di Spina per Oasi, aperitivo domenicale organizzato da Andrea Bertelli, che ha portato i migliori dj mondiali sul territorio, da tanti anni diffonde cultura musicale e organizza eventi musicali a scopo benefico, molto apprezzato. Riconoscimento a Onda Fashion attività di Lagosanto di abbigliamento con la titolare Erika che da anni gravita sulle spiaggie con tante sfilate, miglior barman del 2025 è risultato Mario Carli, campione del mondo e riconosciuto da tutti come un vero Re nel settore dei cocktail’s e drinks. Una serata corposa e suggestiva che si è conclusa con un grande appaluso per tutti.