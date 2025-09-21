Autismo: a Catania oltre 200 richieste di caregiver e siblings

CATANIA – Offrire assistenza ogni giorno richiede energie emotive, fisiche e psicologiche. Martedì 23 settembre alle 18.30 a Catania a “Piazza Scammacca” si svolgerà la presentazione del progetto “Doni di Cura”, il percorso psico-educativo destinato ai caregivers e ai siblings di persone con autismo.

“Doni di Cura” è sostenuto da Fondazione CON IL SUD, progettato da Autismo Oltre ONLUS, con le partnership istituzionali del Comune di Catania e dell’ASP Catania e quelle tecniche di TEAM soc. coop., CONTROVENTO soc. coop. e Il Sorriso di Riccardo APS.

Grazie alle attività pianificate con il progetto, chi si prende cura degli altri potrà fruire di un tempo dedicato a focus group, parent training, gruppi di auto mutuo aiuto, free time per il benessere personale e laboratori di scrittura emozionale. Per le persone autistiche, saranno contemporaneamente attivati, i laboratori per lo sviluppo dell’autonomia e di attività creative.

“Doni di Cura” ha già raccolto, dopo il lancio sui social, oltre 200 richieste di partecipazione alle attività, a testimonianza dell’urgenza del desiderio di numerose famiglie di ottenere ascolto, tempo, iniziative mirate, competenze affiancate per affrontare il quotidiano e complesso percorso di vita. Sono già fruibili per tutti i servizi gratuiti di consulenza legale, psicologica e sociale, per informazioni è già possibile contattare il team di “Doni di Cura” (393 2540767 – segreteria.donidicura@autismooltre.com).

Durante la presentazione saranno approfonditi l’importanza del progetto, lo sviluppo delle prossime azioni, i bisogni del target e i dettagli del coinvolgimento di ogni partner.