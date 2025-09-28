SI INAUGURA L’ASILO DI VILLA FIETTA A PIEVE DEL GRAPPA

A Pieve del Grappa Villa Fietta riapre le sue porte con un progetto visionario promosso dagli Istituti Filippin: la storica residenza diventerà una vera Cittadella del Terzo Settore, con la nuova Scuola dell’Infanzia e l'”Officina Villa Fietta”, spazio dedicato a cultura, famiglie e comunità.

Nell’occasione del taglio del nastro per i nuovi spazi dell’asilo saremmo lieti di averti in rappresentanza di Italy News con noi alla presentazione ufficiale, che si terrà dalle 10.30 con attività per i bambini, il saluto del Superiore Generale Fratel Armin Altamirano Luistro e il taglio del nastro della Scuola dell’Infanzia.