AL VIA L’OKTOBERFEST CALABRIA

Con una grande cerimonia inaugurale si è aperta ufficialmente
la sesta edizione dell’Oktoberfest Calabria, il più importante evento a tema birra
d’Italia. Un appuntamento attesissimo che, fino al 2 novembre 2025, trasformerà Rende
in un centro nevralgico di intrattenimento e sviluppo turistico.
La manifestazione è stata inaugurata con la tradizionale spillatura della prima botte,
alla presenza di importanti rappresentanti delle istituzioni. Hanno partecipato: Walter
Sposato di Wisea Eventi, l’Assessore Regionale Gianluca Gallo, il Sindaco di Rende
Sandro Principe con la Giunta Comunale, e la Presidente della Provincia di
Cosenza Rosaria Succurro. Presenti anche numerose altre autorità civili e istituzionali, a
testimonianza del sostegno concreto a un progetto che ogni anno cresce in numeri, qualità
e visibilità.
L’inaugurazione ha riscosso una forte attenzione mediatica, con la partecipazione
di televisioni, testate giornalistiche, media digitali e influencer che hanno
raccontato l’evento a livello locale e nazionale. Una visibilità che conferma la centralità
dell’Oktoberfest Calabria nel panorama degli eventi italiani.
Molto più di una semplice festa della birra, l’Oktoberfest Calabria è un motore
economico e turistico per l’intero territorio. Ogni edizione attira decine di migliaia
di visitatori da tutta Italia e dall’estero, generando un importante indotto per
strutture ricettive, attività commerciali, produttori locali e operatori del settore.
Un esempio concreto di turismo destagionalizzato, che valorizza le eccellenze e
promuove la Calabria anche al di fuori dei tradizionali flussi estivi.
L’evento proseguirà ogni giorno fino al 2 novembre 2025, con un programma ricco di
appuntamenti tra musica dal vivo, cucina autentica, spettacoli e momenti di condivisione.
