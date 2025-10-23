INSEDIAMENTO DEL NUOVO PARROCO DON POMPEO TEDESCO

Luigi Cignoni, Direttore
La comunità accoglie il nuovo amministratore parrocchiale della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. La prossima Domenica (16 novembre), alle 16.30, la cittadinanza saluterà il nuovo parroco don Pompeo Tedesco in occasione della cerimonia di immissione canonica alla presenza dell’Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati, Mons. Maurizio Aloise.

COMUNE GARANTIRÀ MASSIMO SUPPORTO ORGANIZZATIVO

A darne notizia è il Commissario Prefettizio, Danilo Fuscaldo, che, porgendo i saluti di benvenuto al nuovo parroco e ringraziando il predecessore don Maurizio Biondino, ha predisposto le apposite ordinanze per l’utilizzo degli spazi pubblici e per il supporto organizzativo alla manifestazione religiosa.

PROCESSIONE E SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO

Il corteo religioso muoverà in processione da Piazza XX Settembre verso la Chiesa parrocchiale, percorrendo in senso inverso Corso Umberto. È stato disposto, inoltre, in collaborazione con le autorità competenti, il servizio di ordine pubblico necessario a garantire il regolare svolgimento dell’evento.

