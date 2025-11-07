Il Biscottificio del Borgo premiato come Miglior Biscottificio della Calabria ai “Calabria Food Awards”

n riconoscimento che profuma di tradizione e qualità artigianale: il Biscottificio del Borgo è stato premiato come Vincitore del Calabria Food Awards nella categoria Biscottifici, il prestigioso riconoscimento Regionale promosso da Italy Food Awards, uno dei più importanti circuiti nazionali dedicati alle eccellenze agroalimentari italiane.

Un premio che conferma l’impegno, la passione e la costanza con cui la giovane azienda calabrese, con sede a Mormanno, continua ogni giorno a custodire il valore della dolce tradizione calabrese attraverso i suoi prodotti, tra tutti il Frollotto, ispirato all’originale ricetta del Bocconotto di Calabria, mantenendo uno sguardo sempre attento all’innovazione e alla qualità delle materie prime.

I Calabria Food Awards rappresentano la sezione regionale dell’iniziativa nazionale Italy Food Awards, che ogni anno celebra le migliori realtà del settore agroalimentare italiano, premiando l’eccellenza, la sostenibilità e la capacità di valorizzare il territorio attraverso prodotti d’eccellenza.

Quest’anno in Calabria il premio è stato riconosciuto al Biscottificio del Borgo che si distingue da sempre per la sua produzione artigianale di biscotti e frollini di alta qualità, simbolo di una tradizione che unisce gusto, autenticità e legame con le radici calabresi.

Con questo riconoscimento, l’azienda consolida la propria reputazione come punto di riferimento nel mercato dei prodotti da forno dolciari, continuando a rappresentare con orgoglio la Calabria nel panorama gastronomico nazionale.