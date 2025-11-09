Catania 2028: trasparenza e visione, il dossier è online

CATANIA – È online il dossier di Catania candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028: consultabile sul sito www.cataniacontinua2028.it. È stato presentato ieri – mercoledì 6 novembre – a Palazzo della Cultura durante l’incontro che ha visto la presenza del sindaco della città etnea Enrico Trantino. A illustrare gli asset progettuali: il direttore della Cultura Paolo Di Caro, il direttore delle Politiche Comunitarie Fabio Finocchiaro, Paolo Dalla Sega e Giorgia Laudati di PTS, Francesca Nigro di Melting Pro e Maria Elena Nicotra di Industria 01.

Quest’azione di trasparenza e ownership condivisa – non obbligatoria per le città candidate – è un atto voluto dal Comune di Catania affiancato in questo percorso da PTS, società di consulenza direzionale con esperienza nelle strategie di sviluppo culturale, e da Melting Pro, specializzata in progettazione e partecipazione culturale. Il dossier “Catania Continua” è un bene comune, patrimonio di idee, sintesi della vision dei cittadini oggi protagonisti della cultura etnea, accanto ai partner istituzionali e alle realtà imprenditoriali partecipanti all’ambizioso percorso di crescita e cambiamento in atto.

«La cultura è l’ingrediente principale per comprendere il valore della bellezza – ha spiegato il sindaco Enrico Trantino – nel dossier pubblicato abbiamo integrato le migliori energie per guardare all’opportunità offerta da questa candidatura con spirito propositivo e coniugare il prezioso patrimonio ereditato dal passato con le capacità che determineranno il futuro della cultura nel nostro territorio».

«L’Amministrazione comunale ha compiuto una scelta di trasparenza: la pubblicazione del dossier della candidatura fonda le basi di una nuova prospettiva per Catania – spiega il direttore della Cultura del Comune etneo Paolo Di Caro – L’obiettivo è diventare Capitale Italiana della Cultura 2028, ma il dossier va oltre la candidatura e la prospettiva temporale del 2028, perché sceglie di capitalizzare le reti e i processi nel Piano Partecipato della Cultura e di rinsaldare il patto tra istituzioni, operatori, università, imprese culturali e comunità cittadina. Insieme orienteremo ogni scelta, definendo una strategia di lungo periodo che guarda al 2038».

«Con questa candidatura riconnettiamo il rapporto tra imprese e cultura, i quartieri della città, le sue diverse generazioni – ha affermato Paolo Dalla Sega di PTS – nel dossier abbiamo incluso le proposte più coerenti alle linee-guida indicate dal ministero della Cultura, ma la prospettiva più interessante sarà il biennio di capacity building 2026-2027, verso la Capitale, e insieme il Piano Partecipato della Cultura 2038: due percorsi aperti a tutte le realtà culturali che hanno partecipato a questo cammino di candidatura, non solo quelle già incluse nel dossier».

Dopo gli approfondimenti sui contenuti del dossier a cura di Giorgia Laudati di PTS e Francesca Nigro di Melting Pro, il direttore delle Politiche Comunitarie Fabio Finocchiaro ha presentato le fonti di finanziamento già intercettate dal Comune di Catania – complessivamente 45 milioni di euro – destinate alle “strutture della cultura” che cambieranno il volto alla città. Maria Elena Nicotra di Industria 01 ha infine presentato l’identità visiva e il logo progettato per la candidatura di Catania a Capitale Italiana della Cultura 2028, che evoca la natura dinamica e in continua trasformazione di Catania.

Entro il 18 dicembre il ministero della Cultura renderà note le 10 città della short list che potranno accedere alla fase di audizione. Se Catania sarà nominata Capitale, sarà avviato un intenso lavoro di governance partecipata e capacity building per preparare operatori, istituzioni e associazioni con laboratori, mentoring, sessioni partecipate e