Un “Presepe asSai speciale”

Tutti almeno una volta nella nostra vita e soprattutto da bambini sono stati catturati dalla magia di costruire un presepio.

Il “Presepe asSai … speciale” costruito all’interno dell’ aiuola in piazza a Civita, è un lavoro che ha coinvolto i beneficiari, l’intera equipe del centro di accoglienza del Sai di Civita e i volontari dell’ associazione Istituto per la Famiglia di Civita. in un progetto ambizioso e faticoso, ma soprattutto emozionante e inclusivo.

Il Centro di Accoglienza in cui crediamo vive e si nutre anche di queste “piccole” ma significative e indelebili emozioni, sottolinea il dott. De salvo Antonluca, direttore del centro di accoglienza, un momento di crescita e di condivisione con una ricaduta positiva, risultato del prezioso contributo di ciascuno.

Siamo certi che i nostri beneficiari conserveranno per lunghi anni, nei loro cuori, questi momenti.

Tutto ciò, è stato possibile grazie al grande lavoro di squadra che ha coinvolto associazioni, e comune.