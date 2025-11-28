CALABRIA PUÒ DIVENTARE BATTERIA VERDE D’ITALIA

La Calabria ha una grande occasione: seguire la rotta tracciata dal Presidente Occhiuto e puntare con decisione sulle energie pulite per diventare davvero la batteria verde d’Italia. Il territorio è stracolmo di rinnovabili e può — anzi deve — trasformare quel potenziale in energia, ricchezza e lavoro. Quando si parla di fotovoltaico, comunità energetiche e idrogeno verde, non siamo più nel campo delle possibilità: siamo dentro una strada concreta che può cambiare il volto della Calabria. È il momento di farlo con il coraggio indicato dal programma energetico regionale: il Mezzogiorno ha davanti a sé una stagione decisiva per convertire l’energia del sole in competitività, occupazione stabile, investimenti di qualità. Ma serve visione, coordinamento e volontà di partire.

UN’IDEA DI CALABRIA CHE INVESTE SUL SOLE: DALLE IMPRESE ALLE FAMIGLIE

È quanto ribadisce Vincenzo D’Agostino, Amministratore Delegato di Omnia-É, azienda leader nel Mezzogiorno nella produzione di energia green. Con il potenziale solare del territorio – che, secondo i dati dei più importanti distributori su scala Europea, in molte aree consente produzioni medie tali da rendere efficiente un impianto fotovoltaico anche di piccola taglia – è impensabile, per imprese e famiglie, non rendere organico e strutturale un investimento per la produzione di energia pulita. Se, infatti, solo una parte del surplus solare regionale venisse valorizzata, la Calabria potrebbe diventare hub energetico per imprese energivore, data center, filiere industriali e logistiche innovative, attirando investimenti e creando occupazione.

BENE PROPOSTA OCCHIUTO SU TAVOLO IMPRESE PER RINNOVABILI. NOI CI SIAMO

Dalla produzione di energia pulita all’efficientamento energetico, passando per la creazione di comunità energetiche e infrastrutture di accumulo: la transizione green non è un costo, ma un trampolino. Fa bene il Governatore Roberto Occhiuto a pensare all’istituzione di un tavolo stabile tra imprese, istituzioni regionali e operatori del settore per definire un piano condiviso di interventi. Noi ci siamo. Così da trasformare energie rinnovabili, incentivi e fondi in posti di lavoro concreti, filiere competitive, e progetti industriali duraturi.

NON SI TRATTA SOLO DI PRODURRE ENERGIA MA DI CORROBORARE SVILUPPO

Un impianto fotovoltaico ben realizzato in Calabria – sottolinea il Manager dell’azienda cosentina – può garantire risparmi energetici significativi, riduzione dei costi fissi per le imprese, maggiore sostenibilità. Immaginare un territorio dove le imprese, le industrie trovano energia pulita, accessibile e stabile e dove con il fotovoltaico e le rinnovabili possono addirittura essere più competitive, performanti e addirittura produrre utile, è sicuramente un plus non di poco conto. Questa è la visione da perseguire che – sottolinea con soddisfazione D’Agostino – si inquadra perfettamente nel quadro programmatico e di governo della Regione Calabria.

D’AGOSTINO: PRONTI A METTERE IN GIOCO COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Omnia si propone come partner tecnico e strategico: può accompagnare le imprese nella progettazione, nell’installazione, nell’accesso a incentivi; promuovere comunità energetiche; supportare la rete delle imprese calabresi interessate ad aggregarsi; attivare progetti di accumulo e idrogeno verde, in sinergia con gli indirizzi regionali. Siamo pronti – conclude D’Agostino – a costruire insieme un percorso che renda la Calabria competitiva, moderna, sostenibile. Non sprechiamo il sole che abbiamo: facciamolo diventare il motore del nostro futuro.