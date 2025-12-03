Il 9 dicembre a Milano l’Oscar di Bilancio 61ma edizione

Martedì 9 dicembre a Milano, dalle 17.00, a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, si terrà l’attesa Cerimonia di Premiazione della 61ª edizione dell’Oscar di Bilancio, prestigioso appuntamento dedicato alle migliori pratiche di rendicontazione e trasparenza, promosso da Borsa Italiana, Università Bocconi e FERPI, con il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano; technical supporter Deloitte e media partner Il Sole 24 Ore, Relazioni Internazionali di Tribuna Politica ed Economica, Rassegna Business e Telpress Italia.

L’evento sarà presentato da Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24Ore e si aprirà con i saluti istituzionali di Fabrizio Testa, Amministratore Delegato Borsa Italiana, Guido Guidesi, Assessore Sviluppo Economico Regione Lombardia,Emmanuel Conte, Assessore Risorse Finanziarie, Economiche e Patrimoniali Comune di Milano, Francesco Billari, Rettore Università Luigi Bocconi e Filippo Nani, Presidente FERPI.

“Il Bilancio strumento strategico per l’impresa: una visione internazionale”, il titolo dell’intervento di

Ernesto Lanzillo, Presidente Deloitte & Touche S.p.A., mentre la ricerca “L’applicazione della CSRD e il pacchetto Omnibus” realizzata con IpsosDoxa e dedicata a percezioni, aspettative e orientamenti sull’attuazione della CSRD e sugli impatti del Pacchetto Omnibus e dello “Stop the Clock” saranno illustrati da Monica Mantovani, Client Officer IpsosDoxa.

Due le tavole rotonde a partire proprio dai risultati dello studio: “Sostenibilità tra CSRD, Pacchetto Omnibus e Stop the clock” e “Governare la sostenibilità nella catena del valore” con la partecipazione di esperti, imprese e policy maker.

Infine, la Cerimonia di Premiazione dei best in class del reporting per le Categorie e i Premi Speciali della sessantunesima edizione dell’Oscar di Bilancio.

Per partecipare alla cerimonia, è possibile registrarsi qui: https://premiazione-oscar-di-bilancio-2025.eventbrite.it

FERPI | Dal 1970 è l’associazione presieduta da Filippo Nani che rappresenta in Italia i professionisti delle Relazioni Pubbliche e della Comunicazione. I soci FERPI operano come liberi professionisti, dirigenti, funzionari, dipendenti e collaboratori di aziende, enti pubblici, Enti del Terzo Settore, docenti universitari. Partecipano alla vita di FERPI anche studenti e neolaureati.