Concerto di Capodanno al Rendano: Sold out “Vertigo: il Sud è Magia”

“Non avremmo potuto immaginare un modo migliore per accogliere il nuovo anno: la magia di Vertigo e la potenza dell’Orchestra Sinfonica Brutia hanno conquistato il cuore della città. Grazie a tutti coloro che hanno scelto di vivere con noi questa esperienza straordinaria tra musica, emozione e grande arte”. Ad affermarlo è il Maestro Francesco Perri, direttore artistico della Brutia, che comunica il tutto esaurito per il concerto di Capodanno dell’1 gennaio 2026, alle ore 18.15, al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza per “Vertigo: il Sud è Magia”. Alla luce della straordinaria risposta del pubblico, è stata annunciata una replica straordinaria alle ore 21.15.

Non un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo. “Vertigo: Il Sud è Magia” è una produzione originale, scritta e diretta dal Maestro Francesco Perri, che vede protagonista l’Orchestra Sinfonica Brutia, affiancata da numerosi artisti ospiti, in un viaggio immersivo tra musica, danza e poesia, ispirato ai riti, ai miti e alla cultura del Mediterraneo e del Sud Italia. Sul palco il poeta Daniel Cundari, il cantante e polistrumentista Roberto Bozzo, Gabriele Albanese con il duduk e i suoi strumenti etnici. E ancora, le voci di Carlotta Costabile, Aurora Elia e Claudia Ferrari, il violino solista di Pasquale Allegretti Gravina e la chitarra battente di Alessandro Santacaterina. Alla magia del Sud danno forma visiva le coreografie di Tania De Cicco, che si esibirà insieme a Rosa Aquila, ai ballerini di pizzica Loredana Brogni ed Enzo Santacroce, e ai tummarini di Tessano. Il pubblico sarà condotto in un’esperienza totalizzante, capace di far palpitare la terra, i miti e l’eredità potente del Meridione come mai prima.

I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e presso la biglietteria InPrimaFila a Cosenza.