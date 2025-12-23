LA GIOIA DELLE FESTE NATALIZIE AVVOLGE SICILIA OUTLET VILLAGE

Dopo le Voci di Natale, in programma il 26 dicembre Xmas on Ice e il 6 gennaio Epiphany Street Band. Via ai saldi invernali tanti attesi e alle aperture prolungate

In occasione delle festività natalizie sono in programma felici eventi per trascorrere momenti di spensieratezza nella location siciliana più ricercata per lo shopping.

L’atmosfera intensa delle Voci di Natale, riscaldata dalle luci delle candele, lo scorso weekend ha visto esibire soprani, tenori e un coro giovanile di voci bianche tra le melodie tradizionali e internazionali più amate.

Tra i 170 negozi di prestigiosi brand nazionali e internazionali l’intrattenimento continua e i saldi invernali tanto attesi saranno attivi a partire dal 3 gennaio.

Per Santo Stefano, venerdì 26 dicembre, sarà possibile ammirare Xmas on Ice, lo spettacolo itinerante che porta la magia del Natale al Village dalle ore 16:30 alle 19:00 tra danza, pattinaggio e canti senza tempo. Tra le vie illuminate sarà possibile incontrare Babbo Natale e i suoi elfi, in serata infine si accenderà l’atmosfera di festa con un coinvolgente DJ set.

Per l’Epifania, martedì 6 gennaio, è attesa dai più piccoli una dolce giornata di caramelle e allegria itinerante con la coloratissima Epiphany Street Band: il ritmo live si propagherà tra i boulevard di Sicilia Outlet Village. Le esibizioni di fiati e percussioni coinvolgeranno il pubblico in brani swing, pop e classici natalizi rivisitati, da Jingle Bells a Feliz Navidad.

Per dare a tutti l’opportunità di vivere le feste in famiglia, Sicilia Outlet Village rimarrà chiuso sia il 25 dicembre che l’1 gennaio. Il 24 e il 31 dicembre sarà aperto al pubblico dalle ore 10:00 alle 18:00. Aperture prolungate dalle ore 10:00 alle 21:00 previste il 26 dicembre e dal 2 all’11 gennaio.

Sicilia Outlet Village | Tra i progetti di successo gestiti dalla società di Arcus Real Estate della “galassia” Percassi c’è Sicilia Outlet Village (2010) che, a seguito dell’ampliamento della nuova terza fase, è attualmente l’Outlet Village più grande del centro Sud Italia con un totale di 170 boutique dei marchi più prestigiosi. Completano l’offerta un’accurata selezione di punti ristoro e servizi di ospitalità pensati per offrire ai propri ospiti un’esperienza di shopping unica. Situato nel cuore della Sicilia, lungo l’autostrada A19 che collega Palermo e Catania, è facilmente raggiungibile da tutte le principali città siciliane e destinazioni turistiche dell’isola. Tutti i progetti di Arcus Real Estate sono concepiti per essere vere e proprie “destinazioni turistiche per lo shopping” che aggiungono valore al territorio che li ospita essendo un polo di attrazione turistica ed un’occasione di crescita economica locale.