Solidarietà del Sindacato Fsp Polizia in occasione del Natale nel quartiere Lido di Catanzaro

Nella mattinata del 24 dicembre 2025, nel quartiere Lido di Catanzaro, si è svolta un’iniziativa di solidarietà promossa dalla Segreteria Provinciale di Catanzaro del Sindacato Fsp Polizia di Stato, rivolta ai bambini ospiti delle case famiglia “Il Rosa e l’Azzurro” e “La Maddalena”, entrambe ubicate in via Fiume.

Nel corso dell’iniziativa, l’arrivo simbolico di Babbo Natale a bordo di una Volante della Polizia di Stato ha rappresentato un momento di attenzione e vicinanza istituzionale nei confronti dei minori coinvolti, offrendo loro un’occasione di serenità nelle festività natalizie.

Il Segretario Generale Provinciale della Fsp Polizia di Stato di Catanzaro, Rocco Morelli, dice:

«L’attività si è svolta regolarmente e ha consentito di offrire un momento di normalità e condivisione ai bambini delle case famiglia. Iniziative di questo tipo contribuiscono a valorizzare il ruolo sociale della Polizia di Stato, che si esprime non solo attraverso i compiti istituzionali di sicurezza, ma anche mediante la presenza sul territorio e l’attenzione alle fasce più fragili».

Morelli ha inoltre sottolineato il valore simbolico dell’evento:

«La presenza di noi poliziotti in un contesto di solidarietà rappresenta un messaggio di prossimità e di attenzione concreta alle persone, in particolare ai minori».

Il Segretario Generale Provinciale ha infine rivolto un ringraziamento a quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa:

«Ringrazio Michele Catacchio e Giulio Falbo per il supporto fornito e per la disponibilità dimostrata».

La Fsp Polizia di Stato di Catanzaro conferma il proprio impegno nella promozione di iniziative a carattere sociale, ritenendo fondamentale il rafforzamento del rapporto tra istituzioni e comunità locali.