Christmas Town, gran finale per l’Epifania

da
Luigi Cignoni, Direttore
-
0
8

CATANIA – A Christmas Town la magia non si ferma e il nuovo anno si apre all’insegna del divertimento formato famiglia. Da domani – sabato 3 gennaio – nel grande parco tematico alle Ciminiere arriva la Befana, pronta a incontrare bambini e famiglie tra sorrisi, foto ricordo e dolcetti.

Tra letterine ancora da imbucare, desideri che continuano a riempire l’aria e luci che accendono ogni angolo del Villaggio, Christmas Town – aperto fino a martedì 6 gennaio – entra nel suo finale più atteso: quello dell’Epifania, quando tradizione e meraviglia si intrecciano ancora una volta. Con la scopa in spalla e la calza piena di sorprese, la Befana porterà una ventata di allegria tra i viali del parco, salutando i visitatori e regalando piccoli momenti di gioia “da custodire”.

Nel frattempo, tutte le attrazioni continuano a brillare: le scenografie natalizie, gli spazi dedicati ai bambini, le esperienze pensate per stupire i più piccoli e far tornare bambini anche i grandi. I primi giorni del nuovo anno diventano così l’occasione perfetta per concedersi una giornata di festa, tra spettacoli, luci, profumi e l’energia speciale che solo Christmas Town sa creare.

Appuntamento dal 3 gennaio e fino all’Epifania per vivere ancora la magia del Natale e dare il benvenuto alla nonnina più amata di sempre.

