La sera dell’Epifania lo spettacolo dei fuochi artificiali sul mare

Caorle si conferma una delle mete natalizie più amate del Nord si batterà sicuramente il record di presenze dello scorso anno, quando furono circa mezzo milione le persone che passarono per i mercatini.

Iniziano ora gli ultimi giorni, molta attesa per i fuochi artificiali di chiusura, che illumineranno il cielo della spiaggia del Santuario della Madonna dell’Angelo.

Il 3 gennaio le performance di Elga Fun Lab aprono nuovamente il pomeriggio alle 14, seguite dalle consuete attività. Il 4 gennaio torna il doppio appuntamento con il Conte VonTok (14.30 e 16.00), mentre il 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, i Nonsochì accolgono la Befana alle 15. La chiusura ufficiale, 6 gennaio, propone ancora le attrazioni principali dalle 14 alle 18 e, alle 16, il concerto live dei Caramel in piazza Matteotti con a seguire lo spettacolo pirotecnico alle ore 19 che chiederà il mese di festeggiamenti natalizi.

Nel nuovo villaggio “Chinonsò”, ispirato al celebre personaggio di Dr. Seuss, grandi e piccoli hanno potuto immergersi in un mondo rovesciato e ironico, fatto di installazioni, performance teatrali, case colorate e attività dedicate alle famiglie. Un’ambientazione che trasforma le calli in un vero set cinematografico a cielo aperto, animato dai pungenti monologhi del Grinch e dalle sue incursioni tra i “Nonsochì”.

Caorle propone il Natale più lungo d’Italia, con un percorso che raggiunge quasi due chilometri — ben 400 metri in più rispetto all’anno scorso — punteggiato da quasi un centinaio tra casette e capanne (esattamente le strutture sono 85, un record a livello nazionale) che richiamano l’atmosfera autentica del villaggio dei pescatori. Numeri che lo rendono il villaggio natalizio tra i più grandi e complessi d’Italia.

Accanto alle novità, non mancheranno i grandi classici del Caorle Christmas Time: spettacoli, concerti, mostre, animazioni itineranti, mercatini artigianali e la suggestiva atmosfera del mare d’inverno che rende unico il Natale caorlotto. Un appuntamento che unisce tradizione, creatività e spirito di comunità, confermandosi uno degli eventi natalizi più attesi e suggestivi d’Italia, con tanto di videomapping tutte i giorni sulla chiesa, l’enorme pista da pattinaggio, la ruota panoramica che sovrasta la città e la dolcissima giostra coi cavalli.

