Mostra 208° al MUSEO UGO GUIDI

Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
“Il Museo Ugo Guidi presenta una serie di dipinti, disegni e sculture dell’artista equadoregno Sigifredo Camacho, diplomato in pittura all’Accademia di Belle Arti di Loja, sua città natale, e successivamente, dopo essersi trasferito a Seravezza nel 2010, in scultura all’Accademia di Belle Arti di Carrara. I suoi quadri oscillano tra configurazioni dai colori accesi, attraversate da saettanti fendenti pittorici, ove ogni riferimento alla realtà scompare in un seducente tripudio coloristico e gestuale e in un accumulo di energia che rinnova l’originaria potenza espressiva latinoamericana, e più labili ed evanescenti svelamenti di volti e di corpi che affiorano da sfondi prevalentemente monocromatici, talora segnati da tracce circolari o diagonali che manifestano un dinamismo e una scomposizione dell’immagine assimilabile alle espressioni visive futuriste e post-cubiste. In ambito plastico, le sue sculture di volti maschili o femminili e di corporeità appena accennate lasciano emergere personaggi che sembrano fuoriuscire dal blocco di marmo protendendosi verso l’esterno. Sembianze appena abbozzate, dalle superfici scabre e di eloquente incisività, contraddistinte da una sorta di non finito che rispecchia la precarietà della condizione umana e stimola l’immaginazione dello spettatore, interrogandolo sulla misura del nostro stare all’interno dell’universo e sul nostro destino esistenziale, interconnesso con la realtà naturale e con l’ecosistema terrestre.”

Luigi Meucci Carlevaro

