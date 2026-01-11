Crotone celebra tre icone della musica calabrese con un omaggio a Mino Reitano, Mia Martini e Rino Gaetano. Nell’ambito della 45ª Stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, promossa dalla Beethoven Acam, non poteva mancare una serata speciale dedicata a tre straordinari artisti che hanno segnato la storia della musica italiana. L’appuntamento è fissato per martedì 6 gennaio, alle ore 19.00, all’Auditorium dell’Istituto Pertini di Crotone, che per l’occasione si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, ricordi e grandi canzoni senza tempo. Il concerto, dal titolo “I Virtuosi calabresi”, si presenta come un racconto musicale che intreccia esecuzioni dal vivo e narrazione. A guidare il pubblico attraverso aneddoti, testi e suggestioni legate alla vita e all’arte dei tre cantautori sarà la voce recitante dell’attore Francesco Pupa, che accompagnerà gli spettatori in un percorso intenso e coinvolgente. Protagonista della serata sarà l’Orchestra Orfeo Stillo, diretta dal Maestro Fernando Romano, affiancata dal pianista e compositore Vincenzo Cipriani. Sul palco anche la solista Benedetta Marcianò, interprete sensibile ed espressiva, che darà voce ai brani più celebri e amati di Reitano, Martini e Gaetano.

Anche quest’anno Maria Rosa Romano, presidente della Beethoven Acam, insieme al direttore artistico Fernando Romano, ha voluto rendere omaggio alla Calabria e ai suoi grandi artisti. Dopo il successo della scorsa edizione, dedicata a Rino Gaetano e alla sua città natale, Crotone, il concerto dell’Epifania sarà interamente dedicati ai tre artisti calabresi, figure ancora oggi profondamente attuali, capaci di parlare a generazioni diverse e di emozionare attraverso parole e melodie che hanno fatto la storia della musica italiana

La Stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia” è finanziata da Ministero della Cultura – Dipartimento dello Spettacolo, Regione Calabria, Fondazione Carical, con il patrocinio del Comune di Crotone e della Provincia di Crotone.