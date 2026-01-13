Napala invita giornalisti, operatori del settore e visitatori

In occasione della 47.ma edizione di SIGEP World, l’appuntamento di riferimento per il comparto food e horeca, in programma a Rimini, presso il Quartiere Fieristico, dal 16 al 20 gennaio 2026, OP Allestimenti annuncia la sua presenza per presentare al grande pubblico internazionale le proprietà uniche di “Napala”.

L’azienda invita giornalisti, operatori del settore e visitatori a scoprire l’innovativa pala da forno antiaderente che sta rivoluzionando il mondo pizza, presso lo Stand 001 al Padiglione B8.

Progettata, brevettata e prodotta a Napoli, “Napala” rappresenta un punto di svolta tecnologico: la sua vera rivoluzione risiede nello speciale rivestimento antiaderente ad altissima scorrevolezza. Questa caratteristica permette all’impasto di scivolare perfettamente senza attrito, eliminando l’uso eccessivo di farina. Il risultato è un’infornata più semplice e pulita, che garantisce una pizza dal sapore puro, priva del retrogusto amaro della farina bruciata.

Presso lo stand di NAPALA sono previste una serie di attività e dimostrazioni che permetteranno di verificare le proprietà della pala in azione. A guidare le attività, con il supporto di Stefano Ferrara Forni, saranno il brand ambassador Francesco Di Ceglie e lo Chef Erny Lombardo, che coordineranno i momenti di approfondimento tecnico insieme ad importanti e autorevoli operatori del mondo food, come i Maestri Pizzaioli Davide Civitiello, Simone Fortunato e Giovanni Barone; gli Chef Antonio Sorrentino e Attilio Borra; il Maestro Panificatore Tullio Monaldi.

“Napala – afferma Marco Marotta, CMO e Sales Director – non è un semplice accessorio, ma un simbolo di tradizione e innovazione, pensata per portare lo spirito autentico della patria della pizza, patrimonio UNESCO, in ogni pizzeria del mondo. Ogni dettaglio della nostra pala è stato studiato per valorizzare la maestria dei pizzaioli partenopei, garantendo un’esperienza autentica, e, al tempo stesso, capace di rivoluzionare il modo di fare la pizza.”

Realizzata in alluminio alimentare di alta qualità, “Napala” combina leggerezza e robustezza. La sua struttura, rinforzata da una profonda imbutitura e nervature studiate, è progettata per resistere all’uso intenso e alle alte temperature. È uno strumento pensato per tutti: neofiti e maestri pizzaioli possono maneggiare l’impasto con la sicurezza di un professionista.

“Napala” è stata pensata per tutti: dalla sua facilità d’uso possono trarre beneficio sia i neofiti che i maestri pizzaioli, permettendo a chiunque di maneggiare e infornare l’impasto con la sicurezza di un professionista. Il rivestimento, oltre a essere antiaderente, è anche resistente ai graffi e facile da pulire, garantendo una lunga durata nel tempo.

Oltre alle performance impeccabili, “Napala” si distingue per il suo design accattivante e personalizzabile. Disponibile in molteplici varianti di colore, permette di aggiungere un tocco di stile e unicità al proprio locale.