Roma, ecco il più grande spettacolo di magia in Europa

Arriva a Roma Supermagic Elementi, il più grande spettacolo di magia in Europa, con un’edizione sorprendente e piena di meraviglia per vivere un’indimenticabile esperienza teatrale, sospesa tra sogno e realtà, dove tutto è possibile. Dal 22 gennaio all’8 febbraio 2026, l’Auditorium della Conciliazione ospita la 22ª edizione di questo evento che ogni anno incanta migliaia di spettatori con due ore di magia dal vivo. Il titolo di quest’anno è ispirato ai quattro elementi – aria, acqua, fuoco e terra – evocati attraverso le discipline dell’arte magica con illusioni spettacolari e performance mozzafiato

Con 130 artisti di fama mondiale e oltre 280.000 spettatori entusiasti nelle precedenti edizioni, Supermagic è stato riconosciuto dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques il “Migliore spettacolo di magia”, uno spettacolo unico nel suo genere, spesso imitato ma mai eguagliato che ospita nel suo palinsesto i migliori illusionisti, prestigiatori, manipolatori e talenti magici provenienti da tutto il mondo.

Supermagic Elementi è un’esperienza che va oltre lo spettacolo, un’occasione per riscoprire la meraviglia autentica, quella che colpisce gli adulti e affascina i bambini. Si tratta di un momento da condividere in famiglia o con gli amici, in una delle location più suggestive della Capitale con un cast semplicemente straordinario che quest’anno vedrà partecipare talenti della magia da ben sette nazioni con 16 artisti di fama internazionale.

Arriva direttamente dal Canada Darcy Oake, considerato uno degli illusionisti più innovativi al mondo, vincitore di prestigiosi premi come il Mandrake d’Or a Parigi e noto per le sue apparizioni televisive, tra cui Britain’s Got Talent (oltre 200 milioni di visualizzazioni). Oake, che si è esibito anche nei palcoscenici di Broadway, ha incantato il pubblico grazie al suo approccio contemporaneo originale, che rinnova la figura dell’illusionista, e al suo stile unico, capace di trasformare ogni numero in un’esperienza intensa e coinvolgente. Nella sua esibizione l’impossibile prende vita davanti agli occhi degli spettatori, con una sfida spettacolare ad altissima tensione.

Tedesco è invece il giovanissimo prestigiatore Maurice Grange, attuale campione europeo di manipolazione. La sua esibizione è il frutto di dedizione, passione e instancabile allenamento, qualità che gli permettono di destreggiarsi con straordinaria abilità in questa difficile arte. Con eleganza e precisione, trasforma ogni gesto in pura meraviglia, regalando agli spettatori l’emozione autentica dello stupore e della magia impossibile, e sorprendendo con la sua originale interpretazione.