CONSIGLIO NAZIONALE GIOVANI: A ENRICO PARISI DELEGHE STRATEGICHE DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza del CNG ha conferito al neo Consigliere Enrico Parisi, Delegato Nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, le importanti deleghe di peso strategico: Affari istituzionali; Agricoltura; Ambiente e Cooperazione internazionale. Un riconoscimento che porta la voce dei giovani del Mezzogiorno – e della Calabria in particolare – al centro delle decisioni nazionali. Enrico Parisi è anche presidente della Coldiretti di Cosenza.

“Sono convinto che il lavoro che svolgeremo in ambito nazionale ed internazionale possa portare, in maniera trasversale, giovamento in diversi confronti politici a favore delle giovani generazioni – commenta Enrico Parisi, che continua: “i giovani svolgono un ruolo da protagonisti in un contesto geopolitico internazionale in cui il cibo diventa elemento di dialogo per costruire ponti fra culture che diano risposte concrete a problemi comuni come il ricambio generazionale, il calo demografico e la valorizzazione delle aree interne. È nelle nostre mani scegliere il presente”. Un messaggio che risuona con forza soprattutto nelle terre calabresi, dove i giovani stanno riscoprendo l’agricoltura come motore di innovazione, presidio del territorio e opportunità di futuro. Dal Pollino all’Aspromonte, dalla costa tirrenica allo Ionio, cresce una generazione che vuole restare, investire e trasformare la propria terra in un laboratorio di sviluppo sostenibile

Le deleghe attribuite conferiscono al neo Consigliere un ruolo diretto nei processi di indirizzo politico-istituzionale del CNG, rafforzando in modo significativo la presenza dei giovani agricoltori nei luoghi della rappresentanza giovanile e del confronto con le istituzioni.

A seguito del Congresso Nazionale del CNG (Consiglio Nazionale Giovani), la nuova Presidenza ha definito l’assetto delle deleghe operative che guideranno l’azione dell’Organo consultivo nel dialogo con le Istituzioni sui principali temi che riguardano le nuove generazioni. Il Consiglio Nazionale Giovani opera attraverso il Consiglio di Presidenza, incaricato di attuare i documenti programmatici e le mozioni approvate dall’Assemblea Generale, nonché di coordinare le attività delle Commissioni tematiche.