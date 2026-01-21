FÒREMA: “100 ESPERIENZE DI SICUREZZA SUL LAVORO”

Dieci anni dopo il successo di 81 esercitazioni esperienziali per la sicurezza sul lavoro, Fòrema lancia un’opera completamente rinnovata: “100 esperienze di sicurezza sul lavoro – Guida pratica alla prevenzione e alla sostenibilità in azienda” (edizioni Fòrema, 288 pagine, 19,90 euro). Il nuovo volume nasce dall’evoluzione normativa, tecnologica e culturale che ha trasformato negli ultimi anni il mondo della sicurezza sul lavoro e della formazione professionale.

Il manuale recepisce i contenuti del Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, che introduce l’obbligo di verifiche finali, metodologie partecipative e un maggior coinvolgimento diretto dei datori di lavoro. Accanto agli aggiornamenti normativi, il libro abbraccia le innovazioni digitali e il “learning by doing”: simulazioni, role play, serious games, escape room virtuali, strumenti di micro-learning e percorsi blended che uniscono formazione in presenza, videoconferenza e attività digitali di rinforzo.

Il passaggio dalle 81 alle 100 esperienze riflette un ampliamento dei contenuti, che oggi includono temi emergenti come bias cognitivi, benessere organizzativo, qualità dell’aria, sostenibilità ambientale e integrazione ESG. Ogni esercitazione è modulare, adattabile ai diversi contesti aziendali e collegata agli Obiettivi dell’Agenda 2030, confermando la visione secondo cui la sicurezza non è un adempimento ma un valore strategico per competitività, reputazione e cura delle persone.

Loredano Grande, delegato per l’Ambiente e la Sicurezza di Confindustria Veneto Est e titolare di Pasticceria Veneta, sottolinea il ruolo di Confindustria e l’importanza dell’innovazione continua: «Oggi la prevenzione è il fulcro della competitività: non si tratta più soltanto di rispettare la legge, ma di anticipare i rischi, evolvere e generare valore. Come Confindustria crediamo che innovare costantemente, sperimentare nuove modalità formative e coinvolgere le persone a tutti i livelli sia il modo più efficace per trasformare la sicurezza in un patrimonio condiviso, radicato nella cultura d’impresa. Le “100 esperienze di sicurezza” di Fòrema raccontano questo percorso di crescita, che integra tecnologie digitali, metodologie esperienziali e un approccio ESG per costruire aziende più resilienti, sostenibili e capaci di guardare al futuro con fiducia.»

Elena Bonafè, responsabile Area Ambiente, Energia, Sicurezza e Sostenibilità di Confindustria Veneto Est, evidenzia il valore della formazione esperienziale: «In un’epoca in cui ambiente, energia, salute e sicurezza sono strettamente connessi, la formazione non può essere una replica di modelli passati: deve sorprendere, stimolare e tenere alta la concentrazione. Le persone si annoiano se sentono concetti già visti e ripetuti; per far crescere la cultura della prevenzione servono esperienze da vivere, moduli pratici e digitali che parlino alla mente e al cuore. Solo così la sicurezza diventa davvero parte della strategia ESG e del benessere organizzativo, e non un mero adempimento».

La nuova edizione è frutto del lavoro congiunto di un team multidisciplinare composto da esperti di sicurezza, psicologi del lavoro, learning designer, project manager HSE e specialisti di innovazione formativa. Il volume si rivolge a datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP e ASPP, formatori, HSE e HR manager, offrendo strumenti immediatamente applicabili per pianificare percorsi efficaci e partecipativi.

“Con questa edizione – scrive nella prefazione Matteo Sinigaglia, direttore generale di Fòrema – non offriamo solo esercitazioni, ma una visione: trasformare la formazione in un laboratorio di cambiamento, dove la sicurezza diventa cultura condivisa, benessere e responsabilità collettiva. Un manuale che offre strumenti operativi per pianificare, erogare e valutare la formazione in modo strategico, costruendo un ambiente di lavoro più sicuro, sano e umano. Nel mondo del lavoro che cambia, le competenze in materia di salute e sicurezza non possono più essere trasmesse con il solo “corso in aula. Servono esperienze che restino impresse e che trasformino il modo di pensare e agire di chi ogni giorno tutela il benessere dei propri colleghi”.

La pubblicazione è disponibile su richiesta a Fòrema o online in vendita su Amazon e rappresenta un riferimento per tutte le organizzazioni che vogliono costruire ambienti di lavoro sicuri, sostenibili e orientati al futuro.