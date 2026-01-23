DAI PRIMI CANTIERI DEL 1955 AL GRUPPO INTERNAZIONALE, TONON COMPIE 70 ANNI

Impresa Tonon S.p.A. di Colle Umberto, nel Trevigiano, festeggia questo traguardo con l’ingresso della terza generazione nel nuovo CdA. L’azienda presenta la nuova identità e racconta il percorso che l’ha portata a diventare un gruppo internazionale dell’edilizia. Dati previsionali: fatturato a +3,9% (426 milioni di euro); +110 dipendenti (ora sono 967). Roberta e Giacomo Tonon: “Vogliamo consolidare la nostra presenza e il nostro ruolo sul mercato”

Impresa Tonon S.p.A. celebra settant’anni di attività e apre un nuovo capitolo della propria storia presentando il restyling del logo, il nuovo sito istituzionale e una governance che segna il passaggio alla terza generazione. L’occasione è l’evento aziendale di fine anno, durante il quale è stata raccontata un’evoluzione iniziata nel 1955 e oggi proiettata verso il futuro dell’edilizia internazionale.

A guidare l’azienda, insieme alla seconda generazione, c’è ora la terza: Roberta Tonon (32 anni) e Giacomo Tonon (29 anni), sono i giovani consiglieri delegati nel nuovo Consiglio di Amministrazione, composto anche da Marco Cestari e Tania Murru. Un passaggio di consegne che conferma la volontà di coniugare tradizione, continuità familiare e innovazione.

Dai dati previsionali per il 2025 emerge una fotografia nitida della solidità e della progressiva espansione del Gruppo Tonon, di cui Impresa Tonon S.p.A. è capogruppo. Nel complesso, il gruppo registra un aumento del 3,9% del valore della produzione, raggiungendo un valore della produzione consolidato di circa 426,3 milioni di euro, segno di una crescita costante in un mercato che rimane competitivo e selettivo.

Entrando nel dettaglio delle singole società, Impresa Tonon S.p.A. prevede per il 2025 un valore della produzione pari a 85 milioni di euro, confermandosi tra i cardini industriali del gruppo. General Beton Triveneta S.p.A. si attesta poco sotto gli 80 milioni, con 77,9 milioni di euro previsti, mentre Sintexcal S.p.A. mostra una performance particolarmente robusta, raggiungendo i 106,7 milioni di euro. A guidare la classifica interna è Valli Zabban S.p.A., che supera i 110 milioni di euro, segnando il risultato migliore, in termini di valore produzione, tra le quattro principali società del Gruppo.

A livello di marginalità, l’EBITDA del gruppo si mantiene attorno ai 47 milioni di euro, un dato importante che indica efficienza operativa e capacità di assorbire gli aumenti di costo che hanno caratterizzato l’ultimo biennio nel settore delle costruzioni.

Anche la componente umana registra un’evoluzione positiva: il gruppo cresce fino a 967 dipendenti, con un incremento di 110 risorse rispetto all’anno precedente. Un segnale di rafforzamento organizzativo e di fiducia nei piani di sviluppo futuri.

Il restyling del logo e il nuovo sito rappresentano simbolicamente questa evoluzione: un’identità visiva che rende omaggio alle radici e al tempo stesso interpreta la modernità di un gruppo che negli anni ha saputo trasformarsi, mantenendo come valori guida competenza, affidabilità e capacità di anticipare le esigenze del mercato.

«Partecipare alla guida dell’azienda che nostro nonno ha fondato settant’anni fa è un onore che sento anche come responsabilità», dichiara Roberta Tonon. «Impresa Tonon non è soltanto un luogo di lavoro: è una storia familiare fatta di coraggio, di scelte difficili, di persone che hanno creduto nella possibilità di costruire qualcosa di solido e duraturo. Oggi raccogliamo quell’eredità con l’obiettivo di portarla nel futuro, consolidando la nostra presenza sul mercato e rafforzando la capacità di innovare, assumendo nuovi talenti e acquisendo importanti progetti in tutta Italia. Il restyling del logo e il nuovo sito non sono semplici interventi estetici, ma un modo per raccontare in modo più fedele ciò che siamo diventati: un gruppo strutturato, moderno, con valori chiari e una visione globale. Vogliamo continuare a crescere investendo sulle competenze delle persone, sulle tecnologie e sulla sostenibilità dei processi. La nostra generazione ha il compito di far evolvere Impresa Tonon senza mai perdere il legame con le sue radici».

«I settant’anni di storia di Impresa Tonon rappresentano un patrimonio che non si misura solo con le opere realizzate, ma soprattutto con la cultura del lavoro che la nostra famiglia ha saputo costruire», dichiara Giacomo Tonon. «Nostro nonno Giovanni prima e nostro padre Roberto dopo ci hanno insegnato che ogni cantiere è prima di tutto un impegno verso la comunità, e questo principio continua a guidarci. Oggi viviamo un momento di grande trasformazione: nuove tecnologie, nuovi materiali, nuovi modelli di progettazione e gestione stanno cambiando il settore delle costruzioni. Il nostro compito è far sì che Impresa Tonon non solo resti competitiva, ma diventi un punto di riferimento per qualità, efficienza e capacità di affrontare sfide complesse. Il passaggio generazionale rappresenta un’opportunità per portare nuove energie e nuove idee, senza dimenticare ciò che ci ha resi ciò che siamo. L’obiettivo è continuare a costruire valore, con lo stesso senso di responsabilità che ci accompagna dal 1955».