XII edizione La Primavera del Cinema Italiano

Martedì 27 gennaio, alle ore 10.00, nella Sala Convegni De Cardona della BCC Mediocrati di Rende (via V. Alfieri 15), si terrà la conferenza stampa di presentazione della XII edizione de “La Primavera del Cinema Italiano – Premio Federico II”. L’evento si svolgerà dal 2 al 14 febbraio: saranno tredici giorni ricchi di appuntamenti che celebrano la settima arte in tutte le sue forme.

Alla conferenza stampa parteciperanno l’ideatore del festival e presidente dell’Anec Calabria Giuseppe Citrigno, il presidente della Fondazione Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, la consigliere delegata alla Cultura del Comune di Cosenza Antonietta Cozza, il presidente della BCC Mediocrati Nicola Paldino.

Il festival si aprirà martedì 2 febbraio, alle ore 20.00, al Cinema Citrigno di Cosenza con la prima nazionale di “Franco Battiato, il lungo viaggio”, biopic diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, che celebra la vita, la musica e le passioni di uno dei più grandi e influenti artisti della musica italiana.

Svelato un primo appuntamento per il pubblico de “La Primavera del Cinema Italiano” che avrà l’opportunità di incontrare un autore, regista e attore di cinema e teatro: Pippo Delbono, che recentemente ha vinto il Premio Ubu alla carriera. L’occasione è la presentazione del suo ultimo documentario, “Bobò: la voce del silenzio”: racconta la storia straordinaria di Vincenzo Cannavacciuolo, in arte Bobò, uomo sordomuto, analfabeta e microcefalo che ha vissuto per 46 anni nel manicomio di Aversa. La sua esistenza prende una svolta inaspettata nel 1995, quando Pippo Delbono lo incontra durante una visita nella struttura e ne rimane profondamente colpito. Da quel momento nasce un legame umano e artistico che cambierà per sempre le loro vite. La serata evento, organizzata in collaborazione con l’associazione di cultura cinematografica “Falso Movimento”, con la proiezione di “Bobò: la voce del silenzio” e la presenza del regista, si terrà martedì 10 febbraio, alle ore 20.00, al Cinema Citrigno di Cosenza.

L’intero calendario con tutti gli eventi e gli artisti che parteciperanno alla kermesse, sostenuta dalla Calabria Film Commission, sarà svelato il 27 gennaio nel corso della conferenza stampa.