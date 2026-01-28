Grande attesa per il concerto della pianista internazionale zlata chochieva

Un viaggio musicale che unisce due dei massimi capolavori del repertorio sinfonico, una serata che attraversa l’intensità romantica di Rachmaninov e la modernità nordica di Sibelius. Giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 20.30, il Teatro Auditorium Unical (TAU) si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi: il concerto “Destini Incrociati”, che vedrà protagonista l’Orchestra Sinfonica Brutia insieme alla pianista di fama internazionale Zlata Chochieva, sotto la direzione del Maestro Giulio Marazia.

Questo appuntamento non rappresenta solo un evento musicale di prestigio, ma anche un tassello di un progetto culturale più ampio. Un percorso frutto del Protocollo recentemente firmato tra l’Orchestra Sinfonica Brutia, l’Università della Calabria e il CAMS (Comitato Arti Musica e Spettacolo dell’Unical).

«Eventi come questo – dichiara il sindaco di Cosenza e presidente dell’Orchestra Sinfonica Brutia, Franz Caruso – confermano il ruolo centrale che la musica e la cultura rivestono nello sviluppo civile e sociale del nostro territorio. L’Orchestra Sinfonica Brutia rappresenta oggi un presidio culturale fondamentale, un’istituzione capace di coniugare qualità artistica, progettualità e radicamento sul territorio, portando la grande musica sinfonica nei luoghi della formazione e della ricerca, come l’Università della Calabria. Il concerto al Teatro Auditorium Unical, che vede l’Orchestra esibirsi accanto a una pianista di fama internazionale come Zlata Chochieva, testimonia, ancora una volta, il livello artistico raggiunto dalla OSB e la sua capacità di dialogare con i grandi interpreti della scena musicale mondiale. Come Presidente dell’Orchestra, sono particolarmente orgoglioso del percorso di crescita intrapreso in questi anni, che ha portato la nostra Orchestra ad affermarsi come realtà di riferimento nel panorama musicale nazionale, grazie al lavoro condiviso di musicisti, direttori, solisti e partner istituzionali. Iniziative come “Destini incrociati”, infine, dimostrano come la collaborazione tra istituzioni, università e realtà artistiche d’eccellenza possa offrire al pubblico esperienze culturali di altissimo profilo, contribuendo in maniera concreta alla valorizzazione dell’identità culturale dell’area urbana Cosenza–Rende e dell’intera Calabria».

La raffinata pianista russa, di origine osseta, allieva prediletta di Mikhail Pletnev, ha conquistato davvero tutti già dalle prove che si sono svolte in questi giorni al Teatro Rendano di Cosenza e al Teatro Auditorium Unical. Attualmente vive a Berlino, la rivista internazionale Gramophone descrive Zlata Chochieva come “la padrona di una tecnica completa che infonde una luce interiore in ogni battuta… La sua padronanza poetica e pianistica difficilmente potrebbe andare oltre”.

«La collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Brutia (OSB) – afferma Roberto Gaudio, componente del CAMS – rappresenta un arricchimento per l’Ateneo. L’offerta artistico-culturale del CAMS si amplia. La pianista di livello internazionale, Zlata Chochieva, già ospite del TAU nella passata stagione nelle vesti di solista, ci onora questa volta della sua presenza in un formidabile concerto per pianoforte e orchestra (il famoso Rach 3), che possiamo realizzare proprio grazie alla partnership con l’OSB. L’Orchestra, peraltro, porterà nel TAU la musica sinfonica, partendo in questa occasione dalla Settima di Sibelius. Auspico che quanto viene offerto al territorio riceva l’attenzione e il gradimento del pubblico, in particolare dei giovani. Il Protocollo firmato recentemente proprio con la Brutia e il suo direttore artistico, Maestro Francesco Perri, apre prospettive importanti per il futuro del Teatro Auditorium Unical. L’obiettivo è consolidare il TAU come luogo di produzione e diffusione culturale, capace di accogliere grandi interpreti, coinvolgere la comunità universitaria e dialogare stabilmente con la città di Cosenza».

Per la prima volta il Maestro Giulio Marazia dirigerà l’Orchestra Sinfonica Brutia di Cosenza, in un programma che prevede la Sinfonia n. 7 in do maggiore di Jean Sibelius e il Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 di Sergej Rachmaninov interpretato dalla pianista Zlata Chochieva, vincitrice di numerosi concorsi e premi internazionali. Si è esibita in sale da concerto di fama mondiale e con numerose orchestre importanti, sotto la direzione di direttori quali Terje Mikkelsen, Paul Goodwin, Mikhail Pletnev, Vladimir Spivakov, Simon Gaudenz, Tugan Sokhiev e Gintaras Rinkevičius. Dagli Stati Uniti all’Italia, dalla Russia alla Norvegia, la Spagna, la Danimarca, è stata invitata a importanti festival e nel 2018 ha fondato il Festival Internazionale nella casa di Rachmaninov a Ivanovka, assumendone la direzione artistica.

I biglietti possono essere acquistati su TicketOne, presso la biglietteria InPrimaFila a Cosenza e al botteghino del teatro la sera dello spettacolo.