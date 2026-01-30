RETE DEI COMUNI, DA STRUMENTO FORMALE A LEVA DI SVILUPPO È POSSIBILE

La cooperazione tra Comuni non può fermarsi alla somma delle buone intenzioni. Per diventare davvero incisiva deve trasformarsi in uno strumento capace di produrre scelte e visione ma anche di sapersi confrontare con chi ha prodotto risultati misurabili. Così da poterne acquisire il know-how e produrre un’azione efficace applicabile al territorio. È su questo cambio di passo che si gioca oggi il futuro della Rete dei Comuni e, con essa, la possibilità per l’entroterra di contare di più nelle politiche territoriali, a partire dal turismo.

L’ASSESSORE ALL’ASSEMBLEA DI CASSANO: ORA SERVE PIÙ EFFICACIA

Il tema è stato al centro dell’Assemblea dei Comuni della Rete, svoltasi stamani (venerdì 30 gennaio) presso il Centro Polifunzionale – Grotte di Sant’Angelo di Cassano Jonio, convocata per l’approvazione dello Statuto. All’incontro con sindaci e amministratori ha partecipato per il comune l’assessore ai lavori pubblici Eugenio D’Andrea che ha ribadito la convinzione dell’Amministrazione comunale sull’utilità dell’iniziativa istituzionale, sottolineando però la necessità di rafforzarne il ruolo e l’impatto.

CONVINTI IERI, CONVINTI OGGI: MA SERVE UN CAMBIO DI PASSO

Eravamo convinti all’inizio e rimaniamo convinti oggi dell’utilità della Rete dei Comuni – evidenzia il Sindaco Labonia– ma dopo la fase costitutiva è necessario fare un salto di qualità. In questi mesi, infatti, abbiamo lavorato per innalzare il peso specifico dell’entroterra nelle politiche del turismo, contrastando una narrazione che per troppo tempo ha relegato queste aree a ruolo marginale.

STUDIO E CONFRONTO PER RENDERE LA RETE PIÙ FORTE

Il rafforzamento della Rete, però, ora passa da un lavoro più strutturato. Dobbiamo migliorarne efficacia ed efficienza attraverso lo studio e il confronto con altre esperienze istituzionali che hanno già prodotto risultati concreti, misurati e riconosciuti. Un percorso che non guarda all’improvvisazione, ma alla costruzione consapevole di politiche territoriali condivise.

IMPARARE DAI CASI DI SUCCESSO PER APPLICARLI AI NOSTRI TERRITORI

Vogliamo confrontarci – aggiunge il Sindaco Manuela Labonia- con destinazioni che hanno già sperimentato con successo misurabile le loro esperienze per capire cosa ha funzionato e perché, così da mutuare quelle stesse esperienze adattandole ai nostri contesti. Insomma – conclude il primo cittadino- l’obiettivo è trasformare la Rete dei Comuni in una piattaforma politica e amministrativa capace di incidere, non solo parlare continuano a confrontarsi allo specchio.