Truffe agli anziani, incontro alla Parrocchia Sacro Cuore

Si è svolto nel migliore dei modi, riscuotendo una partecipazione numerosa e particolarmente attenta, l’incontro pubblico dedicato al tema “Truffa agli anziani: come difendersi e riconoscere i rischi”, promosso dalla Parrocchia Sacro Cuore e dal Sindacato FSP Polizia di Stato, tenutosi venerdì scorso, il 30 gennaio, presso il Salone Parrocchiale del quartiere Lido di Catanzaro.

Un appuntamento molto apprezzato dalla comunità locale, che ha preso parte con vivo interesse al dibattito, confermando quanto il tema della sicurezza e della tutela delle fasce più fragili sia avvertito come una priorità sociale.

Nel suo intervento introduttivo, il Segretario Nazionale del Sindacato FSP Polizia di Stato, Giuseppe Brugnano, ha delineato con chiarezza il quadro nazionale del fenomeno:

«Nel nostro Paese si registra una truffa ai danni degli anziani ogni due minuti, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente. Ancora più allarmante è il dato relativo alle truffe online, che fanno segnare un aumento di oltre il 40%, a dimostrazione di come la criminalità sappia adattarsi rapidamente ai cambiamenti sociali e tecnologici».

Brugnano ha poi sottolineato il valore politico e sociale dell’iniziativa:

«La prevenzione è una scelta politica nel senso più alto del termine: significa decidere da che parte stare. Stare dalla parte degli anziani, dei cittadini più esposti, vuol dire rafforzare la presenza dello Stato nei territori e ricostruire un patto di fiducia tra istituzioni e comunità».

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Pietro Falbo, che ha evidenziato come il tema della sicurezza sia strettamente connesso allo sviluppo economico e alla qualità della vita dei territori:

la tutela dei cittadini più fragili e il contrasto alle truffe rappresentano un presupposto indispensabile per costruire comunità solide, attrattive e fiduciose nelle istituzioni, in cui legalità e crescita possano procedere di pari passo.

Il Questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, ha portato esempi concreti di quanto purtroppo accade quotidianamente, richiamando l’attenzione sui meccanismi più ricorrenti utilizzati dai truffatori e ribadendo l’importanza della collaborazione dei cittadini:

un invito chiaro alla comunità del quartiere marinaro ad essere vigile, a non sottovalutare alcun segnale e a denunciare tempestivamente ogni sospetto, quale strumento fondamentale di prevenzione e contrasto.

Di grande impatto anche la testimonianza operativa del Sovrintendente Ursula Fratto, operatrice della Sala Operativa della Questura, che ha illustrato il lavoro quotidiano svolto sul campo e il ruolo cruciale delle segnalazioni dei cittadini nelle fasi di intervento e prevenzione.

A concludere l’incontro è stato Padre Rocco Predoti, parroco della Parrocchia Sacro Cuore, che ha ringraziato i relatori e i presenti per la partecipazione attiva, dando appuntamento al prossimo incontro già in programma per il 27 febbraio 2026, sempre presso la Parrocchia Sacro Cuore, dedicato a un tema di grande attualità e rilevanza sociale come il disagio giovanile, con un invito particolare rivolto alle famiglie.

Un percorso di confronto e ascolto che conferma la volontà di costruire, insieme, una comunità più consapevole, solidale e sicura.