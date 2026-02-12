Sidra Catania, l’azienda presenta i risultati recupero dispersioni San Giovanni La Punta

CATANIA – Risultati di assoluto rilievo per Sidra S.p.A. nell’ambito del progetto pluriennale di recupero delle dispersioni idriche avviato negli ultimi anni. Gli interventi di efficientamento realizzati su una porzione strategica della rete idrica di San Giovanni La Punta hanno consentito una significativa riduzione delle immissioni di risorsa in rete, con benefici concreti sia sul piano ambientale che economico.

I dati rilevati dal sistema di supervisione e controllo evidenziano una diminuzione delle portate immesse da 85 litri al secondo a 55 litri al secondo, pari a una riduzione di circa il 35%. In termini volumetrici, il risultato equivale a un risparmio di oltre 90 metri cubi di acqua ogni ora, ossia l’equivalente di una piscina d’acqua recuperata ogni ora.

Il beneficio economico associato a tale recupero è stimato in almeno 300.000 euro l’anno, a conferma dell’elevata efficacia dell’intervento sia sotto il profilo della sostenibilità ambientale sia della gestione efficiente della risorsa idrica.

Il risultato è stato raggiunto al termine di un’attività complessa e articolata durata nove mesi, durante i quali sono state condotte approfondite analisi delle pressioni e delle portate in rete. Le operazioni hanno visto il coinvolgimento di cinque tecnici Sidra, il supporto specialistico dei tecnici Idragest e l’impiego di diverse squadre operative della Site Srl, impegnate nella realizzazione materiale degli interventi sul campo.

«La riduzione delle dispersioni idriche rappresenta una delle sfide strategiche più rilevanti per i gestori del servizio idrico – dichiara il presidente di Sidra S.p.A. Mario Di Mulo – i risultati ottenuti a San Giovanni La Punta dimostrano come investimenti mirati, competenze tecniche e un’attenta attività di monitoraggio possano tradursi in benefici immediati e misurabili per il territorio, sia in termini ambientali che economici. È questa la direzione che Sidra intende continuare a perseguire».

Considerato il rilevante valore dell’economia ottenuta grazie alla riduzione delle dispersioni, il tempo di ritorno dell’investimento è stimato in soli 12 mesi, rendendo l’intervento un modello virtuoso di efficienza tecnica, economica e gestionale. «L’operazione si inserisce nel più ampio programma di Sidra finalizzato alla modernizzazione delle reti, alla riduzione delle perdite e alla tutela di una risorsa essenziale come l’acqua, a beneficio dell’intera collettività». Ha concluso il presidente Di Mulo.