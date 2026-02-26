Calabria Attrattiva, presentata la candidatura del progetto “Riviera dei Cedri

Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
I Comuni di Scalea, Santa Maria del Cedro, Orsomarso, Papasidero e Santa Domenica Talao hanno ufficialmente presentato la candidatura del progetto “Riviera dei Cedri – Hub di Accoglienza e Itinerari Mare–Montagna” nell’ambito dell’Avviso regionale “Calabria Attrattiva”. La proposta mira alla costruzione di un sistema permanente e coordinato di accoglienza turistica tra costa e aree interne, superando la frammentazione dell’offerta e strutturando una destinazione integrata fondata su qualità dei servizi, mobilità sostenibile e innovazione digitale.
Il progetto introduce un modello organizzativo che integra accoglienza, promozione e fruizione del territorio in un unico sistema coordinato. L’attivazione di 5 infopoint territoriali con standard condivisi, la creazione di itinerari tematici mare–montagna e l’adozione di una piattaforma digitale multi-comune con app geolocalizzata con audioguida multilingua consentiranno una fruizione più consapevole, distribuita e accessibile della Riviera dei Cedri.
Tra gli elementi qualificanti della candidatura vi è la strutturazione di itinerari integrati che valorizzano in modo coordinato il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri, promuovendo un’esperienza unitaria tra ecosistemi marini e ambienti montani. I percorsi “Natura e Parchi” collegheranno idealmente e operativamente la fascia costiera e le aree interne, offrendo trekking guidati, escursioni naturalistiche, attività di educazione ambientale e proposte outdoor che favoriscono una scoperta lenta e sostenibile del territorio.
Sul versante marino, gli itinerari metteranno al centro la biodiversità costiera, le attività di sensibilizzazione ambientale e le esperienze legate alla fruizione responsabile del mare, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione degli ecosistemi protetti. Parallelamente, nell’area del Pollino, i percorsi naturalistici, i cammini e le attività sportive outdoor consentiranno di esplorare borghi, geositi e paesaggi di pregio, integrando il patrimonio enogastronomico dell’area e l’identità culturale.
Questa integrazione tra Parco Marino e area protetta montana rappresenta il cuore del modello proposto: un sistema che non promuove singoli attrattori isolati, ma costruisce un racconto territoriale coerente, capace di distribuire i flussi turistici, rafforzare la permanenza media e sostenere le economie locali.
La proposta è pienamente coerente con i principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), adottati nelle aree protette coinvolte, e pone al centro la tutela del patrimonio naturale e culturale, la partecipazione delle comunità locali e la gestione responsabile dei flussi. La programmazione estesa da aprile a ottobre mira a favorire la destagionalizzazione e a promuovere un turismo rispettoso degli equilibri ambientali e sociali.
Elemento qualificante è la presenza di un partenariato pubblico–privato già strutturato. Accanto ai Comuni operano ARCA, ECOtur Consorzio Operatori Turistici, Fondazione ITS Academy Elaia Calabria, GAL Riviera dei Cedri e Ente Parchi Marini Regionali Calabria, insieme alle Pro Loco dei Comuni aggregati. La rete integra competenze nella comunicazione territoriale, nella gestione dell’offerta turistica, nella formazione professionale, nello sviluppo rurale e nella tutela ambientale, garantendo qualità operativa e radicamento locale.
La governance condivisa tra enti locali, operatori economici e soggetti istituzionali consolida un modello replicabile di destinazione integrata, in linea con gli standard europei di turismo sostenibile e con le attività avviate dal GAL per il riconoscimento dell’area come Destinazione Turistica
In attesa della valutazione regionale, le amministrazioni confermano l’impegno a proseguire nel percorso di costruzione di una destinazione integrata, sostenibile e competitiva, capace di coniugare tutela ambientale, identità territoriale e sviluppo economico locale e replicabile nell’area GAL.

