Fondazione “Imprese e Competenze per il Made in Italy” e Associazione Marchi Storici d’Italia

Roma – E’ stato sottoscritto oggi il Protocollo d’intesa tra la Fondazione “Imprese e Competenze per il Made in Italy” e l’Associazione Marchi Storici d’Italia per la promozione e la valorizzazione del Made in Italy. Obiettivo dell’accordo – firmato dal Presidente della Fondazione, Dott. Giovanni Brugnoli, dal Presidente dell’Associazione, Ing. Massimo Caputi, e dal Vicepresidente Vicario dell’Associazione e Presidente del Gruppo Giovani dei Marchi Storici, Cav. del Lav. Dott. Armando De Nigris, al termine dell’evento di presentazione della Fondazione – è rafforzare la collaborazione tra sistema produttivo e sistema formativo: con la firma, si avvierà infatti una collaborazione strutturata finalizzata a valorizzare il patrimonio industriale italiano come leva educativa, culturale e di sviluppo per le nuove generazioni.

Tra le prime linee di intervento previste dal Protocollo – primo accordo formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione che opera sotto l’egida del Mimit – rientrano l’avvio di un Programma nazionale di viaggi di istruzione e percorsi formativi presso i Musei e le Aziende dei Marchi Storici, la collaborazione alla valorizzazione dei contenuti dell’Esposizione nazionale permanente del Made in Italy, il contributo al Premio annuale “Maestro del Made in Italy” e la partecipazione alle iniziative di orientamento del Job Tour del Made in Italy.

“La fondazione ha l’obiettivo di valorizzare le imprese e le competenze del nostro Made In Italy” spiega il Presidente della Fondazione, Giovanni Brugnoli, “L’accordo che firmiamo con l’Associazione Marchi Storici d’Italia dà il via ad una collaborazione in cui le aziende che hanno fatto la storia e del nostro Paese e contribuito alla valorizzazione del Made in Italy entrano in contatto diretto con i giovani, per far continuare nel tempo e accrescere ancora di più il brand Italia. Diamo così ai nostri ragazzi in dote la storia e la sapienza di chi ha fatto grande l’Italia.”

“I Marchi Storici non sono soltanto imprese, ma luoghi vivi di memoria produttiva, innovazione e responsabilità sociale”, ha commentato Massimo Caputi, Presidente dell’Associazione Marchi Storici d’Italia. “Attraverso questo Protocollo intendiamo mettere al servizio dei giovani la Rete Nazionale dei Marchi Storici, un patrimonio che comprende musei d’impresa, archivi, siti produttivi e competenze che raccontano il valore autentico del Made in Italy. Crediamo che l’incontro tra sistema formativo e sistema produttivo sia una leva strategica per rafforzare orientamento, consapevolezza e occupabilità delle nuove generazioni.”

Fondazione “Imprese e Competenze per il Made in Italy”

La Fondazione, istituita ai sensi della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, promuove il raccordo tra le imprese rappresentative dell’eccellenza italiana e i percorsi formativi, con particolare riferimento ai Licei del Made in Italy, favorendo la diffusione della cultura d’impresa e l’inserimento qualificato dei giovani nel mondo del lavoro.

Associazione Marchi Storici d’Italia

L’Associazione Marchi Storici d’Italia riunisce le imprese titolari di Marchi Storici iscritti al Registro speciale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e rappresenta un patrimonio di competenze, tradizioni manifatturiere e cultura industriale diffuso su tutto il territorio nazionale, anche attraverso musei d’impresa, archivi storici e siti produttivi aperti al pubblico.