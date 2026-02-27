Prima nazionale per “I Turni” al Teatro Rendano

Prima nazionale al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza per la commedia “I Turni”, scritta e diretta da Cristina Comencini, che andrà in scena domenica 1 marzo, alle ore 18.00, nell’ambito della Rassegna “L’Altro Teatro” curata da Gianluigi Fabiano. Sul palco tre protagonisti della scena teatrale e cinematografica: Iaia Forte, Licia Maglietta e Andrea Renzi.

Chi ha deciso il ruolo che abbiamo in ogni famiglia? Se lo chiedono due sorelle che si ritrovano la domenica a coprire i turni per accudire la madre malata. Le due donne sono diametralmente opposte: hanno scelto percorsi e stili di vita diversi. Tutte queste scelte le hanno però condotto entrambe a dividersi i turni domenicali, mentre il fratello non partecipa: di fatto il ruolo che ricoprono nella famiglia è stato assegnato dalla società. Così decidono di ribellarsi e, quando il fratello passa a trovare la madre, lo chiudono in casa, non lo fanno andare via. «Tra i tre – spiega nelle note di regia Cristina Comencini – si svolge una resa dei conti tragicomica sui ruoli nella famiglia, sul contrasto tra uomini e donne, sulla prigione delle loro vite e sui maldestri tentativi di fuga. Ma chiusi in casa come quando erano ragazzini, eccoli di nuovo pronti a giocare, a mischiare le loro identità, a viaggiare liberi in altre vite forse ancora possibili». Ne nasce una commedia raffinata e dolceamara, ironica e profonda al tempo stesso, capace di far sorridere e riflettere, dove l’infanzia riaffiora e mostra che, prima dei doveri, c’erano i sogni.

La Rassegna L’Altro Teatro, realizzata con il supporto dell’Università della Calabria e del Comune di Cosenza, è cofinanziata con risorse PAC 2014-2020, erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura.

Un debutto atteso per “I Turni” che porta nella città dei bruzi Cristina Comencini, nota scrittrice, regista e autrice di numerose pièce teatrali e di film come “La bestia nel cuore”, “Latin Lover” e “Il più bel giorno della mia vita”. «Ho scritto I turni qualche anno fa – racconta Cristina Comencini – e ho provato a metterlo in scena, ma non trovavo gli attori giusti. Volevo due sorelle e un fratello legati da un’aria di famiglia, un modo di parlare intimo e allo stesso tempo nervoso, perché la famiglia produce troppa vicinanza e di conseguenza litigi. Ho pensato a questi magnifici tre: Iaia Forte, Licia Maglietta, Andrea Renzi. Tre attori che recitano con la stessa verità sul palcoscenico e davanti alla telecamera. Si conoscono inoltre da sempre e sono legati da un grande affetto. Durante la lettura si sono impadroniti delle battute e se le rinviavano come due sorelle e un fratello. Erano loro». “I Turni” è una produzione del Teatro Nazionale di Napoli ed Enfi Teatro, con produzione esecutiva Enzo Gentile. Dopo la prima al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, lo spettacolo sarà in scena dal 4 al 15 marzo al Teatro Mercadante di Napoli.

I biglietti di domenica 1 marzo possono essere acquistati sul circuito TicketOne, e presso la biglietteria InPrimaFila a Cosenza.