EXRAVERGINE, IL BIOLOGICO DEL MAJORANA TRA I TRE MIGLIORI D’ITALIA ALL’ERCOLE OLIVARIO

Sapere di essere nella Premium List dell’Ercole Olivario Future – Sezione Renisa 2026, il concorso nazionale dedicato agli oli realizzati dagli studenti degli Istituti Tecnici Agrari italiani, è per noi già una grandissima vittoria. Ci piace condividere questo nuovo risultato con la comunità ed il territorio e, soprattutto, con gli studenti che continuano a rendersi protagonisti, competenza dopo competenza, di un percorso di crescita che ambisce alla qualità delle produzioni e al riconoscimento di un modello educativo che mette gli studenti al centro della filiera agricola, trasformando l’azienda scolastica in un vero laboratorio.

RISULTATO CONDIVISO CON TERRITORIO E STUDENTI

Il risultato – sottolinea il dirigente scolastico Saverio Madera – è ancora più entusiasmante se si considera che il nostro Istituto si è confrontato ed ha saputo affermarsi a testa alta con altre realtà scolastiche che giocano in casa e che hanno dimostrato storicamente maggiore capacità competitiva. Questo è stato possibile grazie al percorso didattico avviato negli anni all’interno dell’azienda agricola dell’Istituto e costruito sulla partecipazione diretta degli studenti alle diverse fasi della filiera: dalla gestione degli uliveti alla raccolta, fino alla trasformazione e alla valorizzazione del prodotto.

DOPO IL PANDOLEA 2024, UN RICONOSCIMENTO ANCORA Più IMPORTANTE

Annunciato a Verona nell’ambito del Sol2Expo – The Olive & Oil Trade Show, la più importante manifestazione fieristica interamente dedicata all’olio extravergine, il nuovo riconoscimento che Corigliano-Rossano condivide con gli agrari di Andria e Locorotondo, rappresenta un nuovo tassello di un percorso già consolidato. Gli studenti del Majorana erano stati protagonisti anche nel 2024, quando l’extravergine prodotto nell’azienda agraria dell’Istituto aveva conquistato il Diploma d’Argento Pandolea, riconoscimento nazionale assegnato al miglior olio realizzato dagli Istituti Tecnici Agrari italiani. La presenza nella Premium List dell’Ercole Olivario Future aggiunge oggi un ulteriore livello di riconoscimento istituzionale, trattandosi di un premio promosso nell’ambito del sistema nazionale dell’Ercole Olivario con il coinvolgimento dei Ministeri all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste e alle Imprese e Made in Italy, delle Camere di Commercio e delle principali organizzazioni del settore olivicolo.

EVO BIOLOGICO MOMENA NASCE NEGLI ULIVETI DELLA SCUOLA

L’olio premiato nasce dagli uliveti dell’azienda agraria dell’Istituto situati tra Frasso e Momena, nel territorio di Rossano. Il blend è ottenuto dalle varietà Dolce di Rossano, Spezzanota e Carolea, combinando la naturale dolcezza della cultivar rossanese con la maggiore carica polifenolica delle altre due varietà. Dal punto di vista sensoriale si caratterizza per un fruttato erbaceo con sentori di foglia di carciofo. Gli olivi hanno un’età media di circa quarant’anni, con la presenza di alcuni esemplari secolari, allevati con sistemi tradizionali a vaso policonico e globo, all’interno di un sistema produttivo interamente biologico.

STUDENTI PROTAGONISTI INTERA FILIERA

Tutte le operazioni agronomiche sono state svolte direttamente dagli studenti dell’indirizzo agrario – dalle classi del triennio fino agli studenti del percorso serale – che hanno seguito ogni fase della produzione: potatura, lavorazioni del terreno, concimazione organica, raccolta delle drupe e gestione delle operazioni colturali. Le olive sono state molite entro quattro ore dalla raccolta grazie alla collaborazione con il frantoio della famiglia Geraci, scelta tecnica che ha consentito di preservare le caratteristiche qualitative del prodotto. Dal punto di vista chimico, l’EVO Momena presenta un livello di acidità pari allo 0,2%, accompagnato da una significativa presenza di polifenoli e da una complessità aromatica legata alle caratteristiche varietali e pedoclimatiche del territorio.

PREMIAZIONE NAZIONALE AD APRILE A PERUGIA

La sezione Renia – Ercole Olivario Future, alla sua prima edizione, è stata istituita per valorizzare il lavoro degli studenti degli Istituti Agrari italiani e avvicinarli ai principi dell’assaggio, dell’analisi sensoriale e della produzione di qualità. L’obiettivo è formare una nuova generazione di tecnici e professionisti dell’olivicoltura capaci di innovare e tutelare il patrimonio olivicolo nazionale, rafforzando il legame tra scuola, imprese e territorio. La cerimonia ufficiale di consegna degli attestati e dei premi si terrà i prossimi martedì 21 e mercoledì 22 aprile 2026 a Perugia, in occasione della premiazione della 34esima edizione del Concorso Nazionale Ercole Olivario, uno dei più autorevoli riconoscimenti italiani dedicati all’olio extravergine.