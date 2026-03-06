FESTA DELLA DONNA AL BELVEDERE DI PALAZZO LOMBARDIA

Domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, il Belvedere di Palazzo Lombardia apre le sue porte, eccezionalmente senza prenotazione. Con ingresso dal Nucleo 1 in piazza Città di Lombardia, sarà possibile salire gratuitamente al 39esimo piano del Palazzo della Regione dalle 10 alle 18. I visitatori saranno accolti da un photobooth tematico, dalla vista panoramica sulla città di Milano e, per le donne presenti, da un originale gadget (fino a esaurimento scorte) ispirato al mondo della moda e ai capoluoghi lombardi. È previsto un ingresso prioritario per persone con disabilità e per le donne in gravidanza. Non è consentito l’accesso agli animali, fatta eccezione per i cani guida che assistono le persone ipovedenti.

L’apertura del Belvedere sarà solo una delle iniziative in programma domenica attorno al Palazzo. La piazza, infatti, continuerà ad animarsi con le installazioni già protagoniste durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026 e che resteranno anche per il periodo delle Paralimpiadi. Tra queste: ‘Roots’, firmata da Matteo Ragni con Ersaf e Italia Foresta Legno, dedicata alla forza dei legami che si consolidano nel tempo; le sculture lignee ‘Omini’ di Leo Donghi, pensate per i più piccoli; ‘We Are Becoming Plastic’ di Biodesign Foundation, progetto che riflette sugli impatti delle microplastiche nella vita quotidiana e nello sport; l’installazione ‘Echoes’ di Stark che racconta le emozioni dello sport attraverso i ledwall; il percorso ‘Giardino della Pace’, firmato da Gianni Birardi Giardini in collaborazione con Vivai Capitanio e T.A. Costruzioni, che riunisce piante provenienti da tutto il mondo come simbolo di dialogo tra i Paesi. A completare il percorso, l’esperienza olfattiva di Scent Company, che trasformerà la piazza in un viaggio tra i profumi, e ‘Mountain of Light’ di Quadruslight, installazione sul legame tra montagna, sport e sostenibilità.

Proseguiranno anche le attività dell’Eni Winter Village con simulatori di snowboard e battaglie di neve, una pista di sci di fondo, memory game, esperienze immersive e una vasca di palline per bambini.

Infine, nello Spazio IsolaSET con accesso da via Galvani 27, sarà aperta gratuitamente al pubblico anche la mostra ‘Oltre la soglia del tempo: cinquant’anni di visioni’ del pittore Luciano Bonetti. Oltre cento le opere selezionate per una esposizione che ripercorre l’evoluzione stilistica dell’artista contemporaneo, dalle prime sperimentazioni materiche alle opere più astratte.