LA FAMIGLIA BARBIERI PORTA I SAPORI DELLA SIBARITIDE

Prosegue oltre oceano il percorso di promozione della Calabria autentica a tavola portato avanti dalla Famiglia Barbieri. Dal cuore della Sibaritide-Pollino fino al Texas, Enzo e Patrizia Barbieri hanno preso parte alla nuova edizione di Taste of Italy Houston, uno degli appuntamenti più importanti negli Stati Uniti dedicati all’agroalimentare italiano. Un’occasione per raccontare, attraverso il cibo, un territorio che continua a farsi conoscere nel mondo per identità, qualità delle produzioni e tradizione.

BARBIERI: PORTARE LA NOSTRA CALABRIA NEL MONDO È UNA RESPONSABILITÀ

È stata una grande emozione – sottolinea Enzo Barbieri – poter raccontare agli ospiti ed al parterre texano la bellezza di una Calabria identitaria, inedita e distintiva attraverso la degustazione dei rascatieddri. Sentiamo la responsabilità – rimarca lo l’Agrichef che coglie l’occasione per ringraziare le organizzatrici, Francesca Bacci, Alessia Paolicchi e Alessandra Salvatori per l’invito – di rappresentare non solo un’azienda o una famiglia, ma una terra intera. La Calabria, autentica, vive nei suoi sapori, nei gesti della cucina, nelle storie che accompagnano ogni ingrediente. A Houston abbiamo raccontato l’Associazione Italiana Coltivatori, sponsor dell’evento ed abbiamo portato un racconto di territorio che parte dalla Sibaritide e dal Pollino e dialoga con il mondo.

TASTE OF ITALY, LA VETRINA DEL MADE IN ITALY NEGLI STATI UNITI

Nato nel 2015 e organizzato dalla Italy-America Chamber of Commerce of Texas, Taste of Italy è oggi l’unico evento negli Stati Uniti interamente dedicato ai prodotti autentici del Made in Italy nel settore food & beverage. Ogni anno riunisce buyer, importatori, ristoratori e distributori provenienti da tutto il mercato nordamericano, con particolare attenzione al Texas e agli Stati del Sud-Centro USA, tra i più dinamici e ricettivi per le eccellenze agroalimentari italiane. Uno dei momenti più significati, oltre all’incontro con il console italiano in Texas, Mauro Lorenzini, è stato quello in compagnia dello chef Ara, mago del Barbecue Texano, che ha voluto accompagnare i suoi piatti a base di carne affumicata alla salsa Piccaglio della Bottega Barbieri, davanti ad una platea selezionata di gourmet, abbinandoli a vini italiani e calabresi.

DALL’1 AL 3 MARZO UN MONDO DI GUSTO CHE PIACE AGLI AMERICANI

Nel 2026 l’evento si è svolto nei primi giorni di marzo all’Hilton Houston Post Oak by the Galleria, ampliando ulteriormente il proprio format con incontri B2B, degustazioni, momenti esperienziali, masterclass e sessioni dedicate al dialogo diretto tra produttori italiani e operatori del mercato statunitense. Dagli Zafarani all’Olio d’Oliva EVO, dalla Cipolla Rossa al Fagiolo Poverello, tutti i prodotti e le ricette presentate sono stati apprezzati dagli ospiti statunitensi.

DALLA SIBARITIDE-POLLINO AL MERCATO AMERICANO

All’interno di questa piattaforma internazionale, la Famiglia Barbieri ha portato un racconto gastronomico legato alle radici profonde della Calabria, valorizzando i prodotti e le preparazioni che appartengono alla tradizione della cucina contadina e mediterranea. Non una semplice presenza fieristica, ma un gesto di rappresentanza culturale: presentare il territorio attraverso i suoi sapori, mettendo in relazione produttori, importatori e operatori del settore.

EXPORT, RELAZIONI E NUOVE OPPORTUNITÀ

Taste of Italy rappresenta oggi una delle porte di accesso più strategiche al mercato statunitense per le imprese italiane. Il format dell’evento, costruito su incontri mirati tra produttori e buyer, degustazioni e attività esperienziali, permette di consolidare relazioni commerciali e creare nuove opportunità di export per le aziende che rappresentano l’autenticità del Made in Italy. In questo contesto, la partecipazione della Famiglia Barbieri si inserisce in un percorso più ampio che negli ultimi anni ha visto l’esperienza di Altomonte e della Calabria attraversare fiere, eventi internazionali e momenti istituzionali, da Tokyo a Milano per finire ora a Huston, sempre con la stessa mission di raccontare il territorio attraverso la cucina.

IL CIBO COME AMBASCIATORE DI TERRITORIO

Dalla Calabria agli Stati Uniti, il messaggio resta lo stesso: il futuro del Made in Italy passa dalla capacità di unire qualità, identità e relazioni internazionali. E in questo viaggio, anche la cucina dell’entroterra calabrese continua a trovare spazio e ascolto, dimostrando che un territorio può parlare al mondo semplicemente restando fedele a sé stesso.