“Il pittore del cielo” di Vincenzo Martarello all’International Fireworks Fair

Paestum (Salerno) e Arquà Polesine (Rovigo). Grande curiosità alla prima presentazione del libro “Il pittore del cielo, una vita tra i fuochi d’artificio” di Vincenzo Martarello, contitolare della ex azienda Martarello Srl di Arquà Polesine, che si è svolta nei giorni scorsi. L’evento è stato organizzato all’interno dell’International Fireworks Fair, a Paestum, nel salone espositivo Next, che ha ospitato la manifestazione annuale dedicata all’arte pirotecnica e all’innovazione nel mondo degli spettacoli di luci e colori. Ad intervistare Martarello, la giornalista Enza Ruggiero.

Tanti gli ospiti presenti, tra pirotecnici da tutto il mondo, ed appassionati di fuochi d’artificio. Tanti, insieme all’autore hanno ricordato aneddoti, momenti vissuti insieme, i giorni dedicati ad installare tubi, mortai e poi le esecuzioni di spettacoli favolosi. Vincenzo, da tutti chiamato Renzo, ha sottolineato di essere non solo pirotecnico, ma un vero appassionato di fuochi d’artificio.

E nel libro c’è una promessa, a sè stesso, fatta da bambino. “Eseguire uno spettacolo in Spagna; e uno alla “Mecca della pirotecnica”, cioè ad Adelfia Montrone, in Puglia. E poi portare il nome della Martarello nel mondo – ha raccontato -. Un lavoro duro, fatto di tanti chilometri. Di sveglia all’alba per montare spettacoli e smontarli a notte fonda. Poi i successi, i premi, un’azienda e un nome, sul tetto del mondo. Tutta una vita tra i fuochi d’artificio, le soddisfazioni e i rischi. Anche nel finale c’è passione, nonostante tutto…”.

Il libro è dedicato alla sua azienda, la Martarello Srl, dove era socio al 50 per cento. Nell’opera ci sono molti ricordi, foto di viaggi, di fatica e di numerose soddisfazioni. Tanti hanno apprezzato il libro e hanno chiamato l’autore “maestro”, soprattutto gli stranieri.