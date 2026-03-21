PARCHI MARINI, MARTEDÌ 24 A CETRARO SI INAUGURA INFO POINT DELLA RIVIERA DEI CEDRI CON MONTUORO E STRAFACE

Continua il percorso di articolazione territoriale dell’Ente Parchi Marini Regionali della Calabria, avviato nel 2025 con il superamento della fase commissariale e l’avvio della nuova governance voluta dal presidente Roberto Occhiuto, con l’obiettivo di rafforzare governo, presenza e tutela delle aree protette e consentirne una fruizione sempre più ordinata, consapevole e sostenibile.

SI ALLARAGA RETE TERRITORIALE

Un nuovo step in questo percorso è rappresentato dall’attivazione dell’Info Point del Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri, in programma martedì 24 marzo alle ore 11 presso il Porto turistico di Cetraro. All’iniziativa, coordinata dal comunicatore strategico Lenin Montesanto, interverranno il Direttore generale dell’Ente Parchi Marini Regionali Raffaele Greco, il Sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta, la geologa ed esperta di geoparchi Serena Palermiti, l’Assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface, che già nell’ottobre scorso aveva accompagnato l’avvio dell’iter per la realizzazione del presidio, e l’Assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro.

CETRARO NODO STRATEGICO DELLA RETE DEI PARCHI

La scelta di Cetraro si inserisce in una visione precisa. Il comune tirrenico rappresenta infatti un nodo strategico nell’architettura dei Parchi Marini calabresi: è parte integrante del Parco Marino Riviera dei Cedri e ospita uno dei due approdi turistici calabresi, insieme a Roccella Jonica, insigniti della Bandiera Blu della FEE. All’interno dello stesso perimetro insiste inoltre la Scogliera dei Rizzi, area classificata come Zona Speciale di Conservazione (ZSC), riconosciuta per l’elevato valore ecologico e per la biodiversità marina che custodisce, elemento centrale nelle strategie di tutela e valorizzazione ambientale.

DA VINCOLO A OPPORTUNITÀ: LA NUOVA VISIONE DEI PARCHI

L’attivazione dell’Info Point si colloca all’interno di una strategia più ampia che punta a superare una visione dei parchi come aree vincolate, per affermarli come perimetri di sviluppo sostenibile. Un percorso costruito in stretta sinergia con le amministrazioni comunali, considerate interlocutori privilegiati per rendere concreta una visione che integra tutela ambientale, identità territoriale e crescita economica.

VERSO UNA RETE REGIONALE DI PRESIDI TERRITORIALI

Quello di Cetraro rappresenta il primo di una rete più ampia di punti informativi che interesserà progressivamente l’intero sistema dei Parchi Marini Regionali. L’obiettivo è rafforzare la fruizione turistico-responsabile dei parchi marini e delle aree protette, valorizzandoli come infrastrutture naturali capaci di sostenere e qualificare il posizionamento della Calabria come destinazione fondata su ambiente, identità e sostenibilità.