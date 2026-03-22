Museo Ugo Guidi e CantiereNove

La sede legale di CantiereNove sarà ospitata all’interno della casa museo Ugo Guidi in Via Matteo Civitali 33, nel cuore di Forte dei Marmi.

Una scelta che nasce dalla condivisione profonda di obiettivi etici, sociali e culturali e che consolida un rapporto già fondato su stima reciproca, progettualità e visione comune.

Questa coabitazione rappresenta un passo in avanti strategico per entrambe le realtà, già attive sul territorio, aprendo la strada a nuove opportunità di dialogo e iniziative di valore a beneficio della comunità locale e dell’intera provincia di Lucca.

La nuova convivenza costituirà un punto di partenza privilegiato per ideare e proporre progetti non solo nel contesto locale, ma anche a livello nazionale e internazionale, ampliando così la capacità di dialogo culturale.

“Si è appena concluso l’accordo tra la nostra associazione culturale CantiereNove e il Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi – afferma Giampiero Ghelfi, presidente di CantiereNove – Pur rimanendo CantiereNove un soggetto autonomo e indipendente, questo nuovo assetto rappresenta per noi un’importante occasione di crescita. Ci permetterà di essere più presenti sul territorio, più efficaci nell’accesso ai bandi pubblici e più forti nelle progettualità di rete, anche grazie all’appartenenza del Museo Ugo Guidi al Sistema Museale della Toscana. È un passo che rafforza la nostra identità e amplia le possibilità di attività da offrire ai soci nelle sedi di Forte dei Marmi e Massa. Desidero inoltre ringraziare il presidente Vittorio Guidi, che ha accolto con grande favore questa convivenza, aprendo nuove prospettive e opportunità per i nostri progetti. La nostra volontà di sostenere e promuovere la cultura in modo diffuso, con intenti di inclusione e di valorizzazione, guiderà ogni iniziativa futura come già stiamo facendo fin dalla nostra fondazione avvenuta due anni fa. La prospettiva di poter sviluppare e condividere progetti anche oltre i confini locali rappresenta un ulteriore stimolo a crescere e a guardare con entusiasmo al futuro.”

Soddisfazione condivisa da Vittorio Guidi, presidente del museo, che ha accolto con entusiasmo questa collaborazione, riconoscendone il valore culturale e la prospettiva di progetti comuni capaci di arricchire il tessuto artistico e sociale del territorio con eventi ed esposizioni. Il nuovo affiancamento si presenta dunque come un’opportunità concreta per sviluppare percorsi culturali innovativi, ampliare la partecipazione e valorizzare il lavoro associativo, con uno sguardo che ora si estende anche a collaborazioni e iniziative su scala più ampia.

Un ulteriore, importante passo avanti per la crescita di CantiereNove, che prosegue il proprio cammino con rinnovata energia.

Il sodalizio tra CantiereNove e il Museo Ugo Guidi si presenta dunque come un motore di crescita per il territorio, unendo tradizione e innovazione in un cammino comune fatto di determinazione e passione per l’arte e la cultura.