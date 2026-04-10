“Emozioni e passioni”, il workshop con Merry Conway

Sedici artiste e artisti internazionali, insieme per intraprendere un’esperienza immersiva tra studio, ricerca e approfondimento, in cui un posto speciale sarà riservato alle emozioni, alla relazione con il proprio corpo, e all’espressione scenica.

E’ in corso in Tuscania, dal 7 aprile, “Emozioni e passioni”, workshop organizzato dal collettivo ConimieiOcchi – Teatro idee movimento, realtà generatrice di creatività, che dà vita a vari progetti, considerando l’arte motore di cambiamento e di crescita sociale.

A guidare le e i partecipanti durante le giornate, fino al 14 aprile, Merry Conway, docente dalla lunga esperienza internazionale, formatasi negli Stati Uniti e in Inghilterra, con alle spalle numerosi progetti e workshop condotti, seguendo la sua passione per l’espressività del corpo tramite l’insegnamento e la performance.

«Con il workshop delle “Emozioni e Passioni” torno ad una ricerca cominciata nel 2006/2007 e amplificata in seguito a New Mexico» sono le parole di Merry Conway, che è stata – tra le altre cose – insegnante di recitazione e movimento per Anna Deavere Smith e Los Angeles Women’s Shakespeare Company, in cui è Permanent Faculty Member e dove ha svolto il ruolo di Maestro di Clown per molti anni. Nel corso dei suoi dieci anni di collaborazione come trainer di movimento per Anna Deavere Smith, Conway ha avuto l’occasione di lavorare sulla specificità del gesto e dell’espressione per un’ampia gamma di personaggi nelle produzioni teatrali e cinematografiche di “Twilight/Los Angeles” e “House Arrest” di Smith.

“Emozioni e Passioni” propone degli strumenti all’attore per trovare la fiducia nell’espressione e la capacità di saper amplificare e diminuire la stessa. Si focalizza sulla capacità di prendere spunto dal proprio corpo per contattare consapevolmente la sensibilità enterocettiva, piuttosto che ricorrere a memorie degli eventi della propria vita.

«Praticheremo per localizzare ed esprimere emozioni forti tanto quanto la capacità di uscire da tali emozioni. Collocheremo il respiro specifico delle 4 emozioni cardinali – gioia, dolore, rabbia e paura – e alleneremo la capacità di allargare l’espressività di ognuna» dicono le organizzatrici del workshop, Maria Grazia Bisurgi e Margarete Assmuth. ConimieiOcchi studia da diverso tempo con la docente, traendo ispirazione dalla sua metodologia e dalle sue pratiche teatrali. In passato il Collettivo ha ospitato e organizzato anche in Calabria diversi workshop con Merry Conway, tra cui il laboratorio sul Clown e la poetica del fallimento, esperienza che ha dato vita allo spettacolo “La Donna che ride”.

Il lavoro integra immagini visive e consapevolezza anatomica, per arrivare ad una maggiore consapevolezza fisica, oltre allo studio di testi dell’antica Grecia, approfondendo il paragone tra passioni antiche e contemporanee, ricercandone sia la sintonia che il contrasto. Il percorso segue un arco preciso: dalla connessione con le sensazioni fisiche all’elaborazione del linguaggio, fino alla trasmissione efficace dello stato emotivo verso il pubblico, affinché quest’ultimo possa sentirsi coinvolto e comprenda il senso dello spettacolo al quale starà assistendo.

Il workshop rappresenta un’importante occasione di formazione per attrici e attori, a conferma dell’impegno del collettivo ConimieiOcchi nella promozione di percorsi di ricerca artistica, teatrale e sociale.