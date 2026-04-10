IL NUOVO NUMERO DI STUDI CATTOLICI

Il card. José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione Cattolica, in Sacerdozio e maturazione della fede – testo del suo intervento alla IX Settimana di Studio per i Formatori di Seminari presso l’Università Pontificia della Santa Croce – ripercorre le stagioni della vita sacerdotale e le tentazioni che ne deformano il cammino (gnosticismo, sentimentalismo, fondamentalismo, fideismo), proponendo cinque vie di maturazione fondate su dialogo, studio, vulnerabilità, integrazione e relazione.

Nell’editoriale Dentro la tempesta, Franco Palmieri attraversa la violenza diffusa del presente – dai fatti di cronaca alla crisi politica – per ricondurla a una radice comune: la litigiosità ideologica ereditata dal post-comunismo e mai davvero esaurita, che continua a impregnare il dibattito pubblico e a fomentare conflitti invece di costruire riconciliazione.

Antonio Monteleone in Fascinazione ipnotica e negligenza da AI analizza il fenomeno del cosiddetto workslop – i contenuti apparentemente corretti ma sostanzialmente vuoti generati dall’intelligenza artificiale – e i rischi psicologici di una dipendenza acritica dai chatbot, proponendo lo spirito critico e una solida cultura di base come antidoti indispensabili.



Dalle rubriche

Politica. Ugo Finetti in L’antioccidentalismo dell’Occidente discute il saggio di Giovanni Belardelli Il tramonto del passato, che denuncia la diffusa ignoranza storica e la cancel culture come sintomi di una civiltà in guerra con il proprio passato, incapace di riconoscere la propria identità senza ridurla a inquisizione morale.

Gianluigi Da Rold in Turati, il riformismo e la fine di un’utopia riprende il discorso profetico di Filippo Turati al Congresso di Livorno del 1921 per rileggere la parabola del comunismo italiano: dalla rottura con i riformisti fino al crollo dell’utopia sovietica, in un percorso che dimostra come la storia dia sempre ragione alla via lunga.

Danza. Manuela Binaghi firma un’intervista esclusiva con Janet Eilber, direttrice artistica della Martha Graham Dance Company, che è la più antica compagnia di danza americana, fondata dalla pioniera della danza moderna Martha Graham, e che nel 2026 celebra il suo centenario. Eilber ripercorre il lascito artistico e umano di Graham – figura rivoluzionaria del Novecento al pari di Picasso, Joyce e Stravinskij – e anticipa la tournée italiana: dal 6 al 10 maggio al Teatro La Fenice di Venezia e il 12 maggio al Teatro Comunale di Modena.

Archeologia. Alessandro Roccati in Inventori del tempo e della storia ricostruisce la straordinaria impresa intellettuale degli antichi Egizi: l’invenzione del calendario. Dall’osservazione delle stelle all’anno di 365 giorni, dalle decadi al giorno di 24 ore, un viaggio alle radici della nostra misura del tempo.

È possibile scoprire gli altri contributi di Studi cattolici a questo link.