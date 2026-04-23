BERTOLASO E CATTANEO A NEW YORK PER PROMUOVERE LE ECCELLENZE LOMBARDE

Al via, oggi, la missione istituzionale a New York dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, e del sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo. Obiettivo del viaggio è promuovere l’eccellenza del modello sanitario lombardo, rafforzare le collaborazioni in comparti strategici come aerospazio e agritech e attrarre investimenti. Tra i protagonisti dei diversi appuntamenti in programma, che puntano a rappresentare un’importante vetrina per il sistema lombardo, diversi rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale, tra cui il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, il direttore Public Affairs & International Relations del gruppo Bracco Fabrizio Grillo, il vicepresidente e responsabile risorse umane di Pirelli per il Nord America Paolo De Lazzari e il direttore generale di Promos Italia Giovanni Rossi.

PROMOZIONE DEL MODELLO LOMBARDO E CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE – Ricca l’agenda degli appuntamenti in programma. Tra quelli di maggior rilievo la partecipazione al Business Round Table della NIAF (National Italian American Foundation), durante il quale l’assessore Bertolaso illustrerà i punti di forza della visione di Regione Lombardia in ambito sanità e ricerca. L’evento rappresenterà un’importante occasione di confronto per gli stakeholder lombardi e americani di origine italiana (tra cui Fondazione Fiera Milano, Pirelli Tires North America, Bracco e Apollo Global Management) per rafforzare percorsi di sviluppo condiviso e illustrare le opportunità di investimento offerte dal territorio lombardo.

Nell’ambito del convegno l’assessore Bertolaso parteciperà a incontri bilaterali con Karen Persichilli Keogh, capo di gabinetto del Governatore dello Stato di New York e James V. McDonald, commissario alla sanità dello Stato di New York.

INCONTRI CON IMPRESE E STARTUP INNOVATIVE – La missione prevede inoltre la visita istituzionale del sottosegretario Cattaneo e di una delegazione dell’American Chamber of Commerce al Rappresentante Permanente d’Italia alle Nazioni Unite a New York, l’ambasciatore Giorgio Marrapodi; un convegno organizzato da Regione Lombardia insieme al consolato generale d’Italia a New York e alla Transatlantic Harmonic Foundation che coinvolgerà agenzie di sviluppo statunitensi, rappresentanti degli Stati di New York, New Jersey, North Carolina e Pennsylvania, Virginia e Vermont, oltre a imprese italiane presenti sul territorio (tra cui il Gruppo Bracco e Pirelli Tires); e un momento di confronto con la comunità degli innovatori italiani presenti a New York organizzato dall’Italian Innovation Initiative e dal Transatlantic Innovation Hub.

BERTOLASO: OBIETTIVO PROMUOVERE MODELLO SOCIO-SANITARIO LOMBARDO E CONSOLIDARE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE – “L’obiettivo di questo viaggio istituzionale – sottolinea l’assessore Bertolaso – è raccontare e promuovere l’eccellenza del modello lombardo in America in ambito socio-sanitario, evidenziando come la Lombardia sia il principale motore economico italiano e il territorio più attrattivo in Italia per investimenti e opportunità di business. Incontrerò il mio omologo dello Stato di News York, James V. McDonald, commissario alla sanità, e avrò l’opportunità di illustrare i punti di forza della visione di Regione Lombardia sia in termini di sostegno alla ricerca scientifica sia in termini di organizzazione del sistema sanitario, rafforzando rapporti già avviati da tempo e ponendo le basi per la firma di ulteriori accordi di collaborazione. L’obiettivo è condividere buone pratiche e alzare ulteriormente l’asticella per offrire ai cittadini lombardi servizi sempre più all’avanguardia”.

SOTTOSEGRETARIO CATTANEO: CON GLI USA SOLIDI RAPPORTI ECONOMICI “Con l’avvio di questa missione istituzionale – spiega il sottosegretario Cattaneo – intendiamo ribadire con fermezza che, nonostante le recenti tensioni geopolitiche, gli Stati Uniti restano un partner strategico imprescindibile per la Lombardia, anche alla luce dei solidi rapporti economici: nel 2025 la Regione ha esportato verso il Paese beni per 14,5 miliardi di euro, pari all’8,7% dell’export complessivo regionale.”

“La missione – aggiunge Cattaneo – sarà dedicata a sviluppare la collaborazione con la National Italian American Foundation (NIAF) a New York, che per l’occasione ha organizzato un business forum con alcune tra le principali personalità economiche newyorkesi legate alla comunità italo-americana, a conferma del ruolo fondamentale delle nostre comunità all’estero”.