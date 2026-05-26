Inaugurata la nuova filiale di Parabiago della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate

È stata inaugurata questa mattina, 26 maggio, la nuova sede della filiale di Parabiago della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, trasferita nei nuovi spazi di via don Giovanni Spagliardi 2, in una posizione più centrale e facilmente accessibile per soci, clienti e cittadini.

All’inaugurazione erano presenti il presidente della Bcc Roberto Scazzosi, il direttore generale Roberto Solbiati, la responsabile della filiale Elena Bonadeo, la responsabile dell’area Altomilanese Daniela Cazzaniga, insieme al candidato sindaco che ha vinto le amministrative di Parabiago, Giacomo Sartori, e a numerosi rappresentanti del territorio, delle associazioni e del tessuto economico locale.

Quella di Parabiago è una filiale simbolica nella storia della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate: aperta nel 1987 nel quartiere San Lorenzo, fu infatti la prima sede dell’espansione territoriale della banca oltre il comune di origine. Oggi, a quasi quarant’anni di distanza, il trasferimento nei nuovi locali rappresenta un ulteriore investimento sul territorio e sulla volontà di consolidare la presenza della banca nella città.

«Questa inaugurazione ha un significato importante perché rappresenta concretamente il nostro modo di essere banca di credito cooperativo -ha dichiarato il presidente Roberto Scazzosi-. In un momento storico in cui molte realtà bancarie riducono la presenza fisica sul territorio, noi continuiamo a investire nelle nostre filiali, nelle relazioni personali e nella vicinanza alle comunità. Le filiali non sono semplicemente luoghi dove si svolgono operazioni bancarie, ma vere “case” della banca sul territorio, punti di riferimento per famiglie, imprese, commercianti e associazioni. Parabiago rappresenta una comunità importante per la nostra Bcc e questa nuova sede vuole essere un segnale chiaro di fiducia verso il futuro della città».

La nuova sede è stata progettata per offrire spazi più funzionali e moderni, mantenendo però centrale il valore della relazione personale, elemento distintivo della banca cooperativa.

«Vi faccio una promessa: qui troverete sempre accoglienza, ascolto e professionalità -ha sottolineato la responsabile della filiale Elena Bonadeo-. Con la mia squadra abbiamo l’obiettivo di creare relazioni di fiducia reciproca e trasparenza, per accompagnare le persone che si rivolgono alla nostra filiale nella realizzazione dei propri sogni e dei propri obiettivi».

La filiale conta oggi 232 soci e oltre 3.500 clienti, pari a circa il 30% dei nuclei familiari di Parabiago. È inoltre una delle tre filiali capofila dell’area Altomilanese della banca, insieme alle sedi di Busto Garolfo e Legnano (le altre due aree sono quelle di Malpensa e di Varese, per un totale di 17 filiali tra Altomilanese e Varesotto).

«La filiale di Parabiago sviluppa un prodotto bancario lordo superiore ai 200 milioni di euro con un taglio soprattutto orientato alle famiglie e con una marcata proattività sul fronte dei servizi -ha spiegato il direttore generale Roberto Solbiati-. Negli anni sono stati moltissimi i mutui prima casa attivati e recentemente la propensione ai mutui per le famiglie è cresciuta ulteriormente, insieme al comparto assicurativo, a dimostrazione di un affiancamento concreto ai bisogni delle persone. È inoltre molto forte la presenza a sostegno delle aziende, degli artigiani e soprattutto del terziario commerciale, con oltre 70 esercizi convenzionati che utilizzano il Pos della Bcc».

«Parabiago è, assieme a Legnano e Busto Garolfo, una dei tre punti cardine della nostra area -ha detto la responsabile dell’area Altomilanese Daniela Cazzaniga-. Un territorio in forte sviluppo, caratterizzato da grandi realtà imprenditoriali, piccole e media imprese, di cui siamo al servizio, al pari di famiglie, associazioni e terzo settore».

«Essere banca del territorio significa continuare a investire nei luoghi dove vivono le persone, ascoltare i bisogni delle comunità e accompagnarne la crescita -ha concluso Scazzosi-. È una scelta che trova forza anche nell’appartenenza al Gruppo BCC Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, che continua a credere nel valore della presenza fisica sui territori e nel ruolo delle banche di comunità, soprattutto in una fase storica segnata dalla desertificazione bancaria e dalla progressiva chiusura di sportelli in molti Comuni italiani, in 776 dei quali rappresentiamo l’unico presidio bancario».

«Mi auguro che la vostra banca resti sempre a fianco della nostra città -ha detto Giacomo Sartori, il candidato sindaco che ha vinto le amministrative di Parabiago-. Ai suoi quartieri e a tutte le realtà associative che arricchiscono la nostra comunità».

L’ianugurazione si è conclusa con un momento di preghiera e la benedizione dei locali, impartita dal parroco di Parabiago, don Maurilio Frigerio. Un momento che ha richiamato la nascita della banca, nel 1897, come Cassa Rurale al servizio della comunità sulla spinta dei valori del cattolicesimo sociale e della Rerum Novarum di Papa Leone XIII.