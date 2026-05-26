Scenica Festival 2026: Vittoria è già diventato un palcoscenico internazionale

Il primo weekend di Scenica Festival 2026 ha trasformato Vittoria in un grande teatro a cielo aperto tra spettacoli di circo contemporaneo, musica, teatro e teatro di figura diffusi tra piazze, chiostri, palazzi storici e teatri. La XVIII edizione del festival proseguirà fino al 31 maggio con anteprime nazionali, produzioni originali e ospiti internazionali.

Si riparte martedì 26 maggio alle 20.30 al Teatro Vittoria Colonna con il Santa Briganti Lab e “Che cos’è l’amor?”, regia di Peppe Macauda con 30 adolescenti in scena che frequentano il laboratorio annuale di teatro di Santa Briganti, liberamente tratto da “Like Alcestis” di Rosario Palazzolo.

Mercoledì 27 maggio spazio all’anteprima nazionale dei vincitori di Scenicall 2026: la Compagnia Lamerimè con “Capolinea”, spettacolo di circo contemporaneo tra trapezio aereo, marionette e maschere.

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Dal 28 maggio il festival riprenderà ad animare diversi spazi della città. A Palazzo Giudice-Lanzon andrà in scena “William Shakespeare’s Half Time Job” del Teatro dell’Elce, esperienza per un solo spettatore alla volta. Al Teatrino montato in Piazza del Popolo in scena “Eden” del Théâtre Jaleo, cabaret visionario tra danza e marionette.

Arricchiscono il programma “Brigitte et le petit bal perdù” di Nadia Addis, alla Biblioteca Comunale il 29 e 30 maggio, spettacolo intimo, per soli 4 spettatori alla volta, dedicato alla lentezza e alla bellezza delle piccole cose. Al Granaio Culturale spazio a “Calzina” della Cie Fada, mentre a Sala delle Capriate debutta “Ricordati” di Novas”, spettacolo di nouvelle magie tra illusionismo e teatro visivo.

Al Wunder Casa Teatro arrivano “La vertigine del desiderio” di El Grito/Costantini e “Finzioni (studio)” di Oltrenotte, vincitore di Trampolino Vetrina 2025.

Sabato 30 maggio il Teatro Vittoria Colonna ospiterà “Il tenace soldatino di piombo” di teatrodelleapparizioni, premiato con l’Eolo Award 2015. Nella stessa giornata Traberproduktion presenterà “Heinz Baut”, performance urbana ipnotica della durata di quasi 4 ore nel corso della quale un acrobata costruirà una torre di pali intrecciati, mentre la Cie Fada porterà in scena “Miracle”, tragicommedia a bordo di un’Ape a tre ruote.

A chiudere la serata del 30 maggio sarà il concerto di Sour Girl, progetto palermitano tra dream pop ed elettronica.

Gran finale domenica 31 maggio alla Villa Comunale con il progetto “Raccordi”, tra laboratori, incontri e spettacoli. Attesi i Black Blues Brothers con “Let’s Twist Again”, reduci da tournée internazionali, i FusaiFusa con il loro mix di sonorità mediterranee ed elettroniche e, al Teatro Vittoria Colonna, Kepler-452 con “La zona blu”, lettura scenica nata dall’esperienza a bordo della Sea-Watch 5.

Tra le mostre in collaborazione col festival giovedì 28 maggio inaugura quella dedicata all’artista ivoriano Frédéric Bruly Bouabré.

Scenica è organizzata dall’associazione culturale Santa Briganti con la direzione artistica di Andrea Burrafato e il sostegno di Comune di Vittoria, Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Regione Sicilia, Ministero della Cultura e sponsor privati. Per informazioni e programma completo: www.scenicafestival.it