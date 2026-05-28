Modelle curvy e over come “Angeli Dorati” con due collezioni BB Barbara Braghin

Pesaro e Delta del Po – Otto modelle, sei curvy e due over, hanno sfilato con la nuova collezione dedicata agli “Angeli Dorati” della fashion artist Barbara Braghin (di Porto Viro, Rovigo) a Villa Caprile a Pesaro. Tra loro Bruna Kasalla di Porto Tolle (Rovigo); Lisa Zucconelli di Rovigo; Rossella Bergo di Porto Tolle (Rovigo); Daniela Nicole’ di Ariano nel Polesine (Rovigo); Denise Zerbato di Vicenza; Mina Calabretto di Rimini; Eva Nadalutti di Cormòns (Gorizia); Eleonora Pecchi di Arezzo.

Il primo cambio, con il quale hanno sfilato, è stato ispirato proprio agli angeli, con abiti e ampi mantelli in oro, bianco, rosa, con decorazioni dorate e argentate. Tra i capelli di ogni modella un cappellino con retina e una piuma fucsia con i guanti abbinati, che con i distintivi di BB Barbara Braghin. Il secondo cambio, invece, è stato con tuniche molto colorate, cappelli oro o argento, per lo shooting nel bellissimo giardino di Villa Caprile. Ovviamente, sempre i dettagli in fucsia.

L’evento, dal titolo “Angeli Dorati Royal International Festival” è stato organizzato

dall’Associazione Internazionale Progetto Angeli, guidata dalla nota artista e designer Aida Abdullaeva (Pittrice A.Aida), con il patrocinio del Comune di Pesaro. Un evento unico che ha celebrato la primavera, la donna e il ritorno alla Corte Reale, evocando le atmosfere sublimi del Rinascimento, del Barocco, del Rococò e dell’epoca Vittoriana. L’Angeli Dorati Royal International Festival nasce come un omaggio alla femminilità in tutte le sue sfaccettature: donne nobili, regine, muse e madri che hanno segnato la storia e il cuore delle nazioni.

Il festival è iniziato a Pergola con l’inaugurazione della mostra d’arte. A Villa Caprile, invece, c’è stata la XXII edizione dell’AgriShow” organizzata dall’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Cecchi” guidato da Riccardo Rossini.

Ospiti d’onore Mons. Jean-Marie Gervais, presidente dell’associazione Tota Pulchra. Amerigo Varotti, commendatore dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, ex direttore di Confcommercio Pesaro e Urbino e presidente dell’Ass. Cultura della Bellezza APS. Discendenti di famiglie nobili: Alessandro Marcucci Pinoli (proprietario della catena Vip Hotels a Pesaro e Urbino), Isabella Vignoli D’Este (regista, scrittrice e direttrice dell’Atelier di Creatività), Angelika Patrizia Farinelli (stilista e presidente della Royal Art Fashion Academy), Natallia Makovik (presidente di Rotary Club, esperta di gestione di castelli e presidente dell’Accademia di Studi Cartellistici l’Anstalt del Liechtenstein). Madrina dell’evento: l’attrice e modella Natalia Simonova.

Durante in pomeriggio è stato organizzato un Gran Ballo nel Giardino: danze ottocentesche a cura della Compagnia Italiana di Teatro e Danza di Livia Ghizzoni, organizzatrice del ballo di “Sissi” a Vienna e Budapest.

Il clou dell’evento ha visto sfilare capolavori sartoriali, abiti d’epoca e da sera delle stiliste: Adriana Monaco Costumi (abiti d’epoca), Atelier FedeMorgana di Federica Carone (abiti d’epoca), Paola Zannoni (abiti da sera), Accademia ArteModa di Fano di Michela Ricci (abiti da sera), Mariella D’Angelo (abiti d’epoca e da sera), Olga Generalova (abiti d’epoca e teatrali), Barbara Braghin (presente sia come stilista fashion artist, con il Brand BB Barbara Braghin e gli abiti per donne curvy; sia presente anche come giornalista e direttrice de L’Empatico Magazine).

La serata è proseguita con il canto lirico del Soprano Teresa Sparaco e Mauro Branda con il suo gruppo “Quintessenza Italiana”, arricchito dalle esibizioni di danza del ‘700 del gruppo di danza antica Venus di Olga Generalova (“Sarta che Danza”).